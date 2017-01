Obniżenie wieku emerytalnego a ochrona przedemerytalna od października 2017 r.

Pracodawcy powinni zwrócić uwagę na przepisy przejściowe dotyczące okresu ochronnego w wieku przedemerytalnym w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.

Obniżenie wieku emerytalnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017, poz. 38) obniża wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wejdzie w życie 1 października 2017 r.

Ochrona w wieku przedemerytalnym

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Ochrona obejmuje rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Nie obejmuje natomiast innych sposobów rozwiązania umowy o pracę, takich jak: porozumienie stron, upływ czasu, na jaki umowa została zawarta, czy tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Pracodawca może także wypowiedzieć pracownikowi chronionemu stosunek pracy w razie uzyskania przez niego renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy albo w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Powyższy zakaz obejmuje również możliwość wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikom chronionym. Takie wypowiedzenie jest jednak dopuszczalne podczas zwolnień grupowych.

W związku z obniżeniem wieku emerytalnego automatycznie obniży się również wiek pracowników, w którym wchodzą oni w okres ochrony przedemerytalnej i wyniesie: 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn.

Ustawa zawiera przepisy przejściowe dotyczące okresu ochronnego, umożliwiające dwóm grupom pracowników korzystanie z ochrony także przez jakiś czas po osiągnięciu przez nich obniżonego wieku emerytalnego. W niektórych przypadkach ten czas może wynieść nawet ponad dwa lata. Zabieg taki gwarantuje czteroletni okres ochronny wszystkim pracownikom.

Pierwsza z tych grup to pracownicy, którzy 1 października 2017 r. będą już korzystać z ochrony przedemerytalnej, ale jej czas po obniżeniu wieku emerytalnego byłby krótszy niż 4 lata. Będą oni chronieni aż do osiągnięcia wieku, w którym przeszliby na emeryturę na mocy dotychczasowych przepisów.

Kolejna grupa to pracownicy, którzy 1 października 2017 r. nie będą jeszcze korzystać z ochrony przedemerytalnej na mocy dotychczasowych przepisów, natomiast do obniżonego wieku emerytalnego zostanie im mniej niż 4 lata, a w związku z tym ich okres ochrony byłby krótszy. Pracownicy z tej grupy będą chronieni przez okres 4 lat od wejścia w życie Ustawy, tj. do 30 września 2021 r. bez względu na osiągnięcie w między czasie wieku emerytalnego.

Zmieniony zakres ochrony przedemerytalnej będzie miał dla pracodawców dwojakie znaczenie w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Po pierwsze, pracodawca nie będzie mógł skutecznie wypowiedzieć umowy pracownikowi znajdującemu się w okresie ochronnym, także jeśli uzyska on już prawo do emerytury. Po drugie, pracodawcy zatrudniający pracownika, który osiągnął już wiek emerytalny, powinni sprawdzić, czy podlega on jeszcze opisanej powyżej ochronie przedemerytalnej.

