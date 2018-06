Jak rozliczyć podróż przy umowie zlecenia

Zawarliśmy umowę zlecenia, w ramach której osoba zatrudniona (nieposiadająca innych źródeł przychodu) wkrótce ma odbyć 2-dniową podróż do miejscowości innej niż ta, gdzie zamieszkuje i znajduje się nasza siedziba. Jak powinniśmy rozliczyć taki wyjazd? Czy dokonana z jego tytułu wypłata określonych należności może korzystać ze zwolnienia podatkowo-składkowego - pyta Czytelniczka z Bydgoszczy.

Rozliczenia wyjazdu zleceniobiorcy odbytego przy realizacji zlecenia można dokonać na zasadach wskazanych w rozporządzeniu określającym należności przewidziane dla pracowników sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (chyba że umowa zlecenia stanowi inaczej). Od należności wypłaconych zatrudnionemu w opisanej sytuacji nie trzeba naliczać zaliczki podatkowej i składek ZUS pod warunkiem, że zostały one przyznane na podstawie zapisów umowy zlecenia, a ich kwoty nie przekraczają limitów ustanowionych we wspomnianym wyżej rozporządzeniu (opodatkowaniu i oskładkowaniu będzie podlegać ewentualna nadwyżka ponad ww. limity).

Zleceniodawca powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki związane z należytym wykonaniem zlecenia (art. 742 Kodeksu cywilnego). Zasady związane z kwestią zwrotów określonych kosztów dla zleceniobiorcy powinny być doprecyzowane w treści umowy zlecenia, co pozwala przede wszystkim uniknąć możliwych sporów i nieporozumień między stronami stosunku cywilnoprawnego.

W związku z tym, na zasadzie swobody umów, strony mogą przykładowo uzgodnić, że zatrudniona osoba oprócz wynagrodzenia za pracę otrzyma również zwrot wydatków poniesionych na okoliczność podróży, do których dochodzi przy realizacji umowy zlecenia.

W odniesieniu do umów cywilnoprawnych nie możemy mieć do czynienia z poleceniami służbowymi ani z podporządkowaniem pracodawcy. A zatem w przypadku zleceniobiorców ewentualne wyjazdy nie powinny być dodatkowym obowiązkiem, ale bardziej elementem niezbędnym do prawidłowego wykonania umówionych czynności czy przedmiotu umowy.

Częstą praktyką jest zawieranie w umowach zlecenia zapisów mówiących o tym, że w zakresie przyznawania zleceniobiorcom konkretnych świadczeń z racji odbywanych wyjazdów zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.