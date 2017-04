Umowa zlecenia w pytaniach i odpowiedziach

Kiedy mogę iść na urlop i ile dni mi przysługuje?

Konkretne przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego obowiązują osoby zatrudnione na tzw. etacie, czyli te, które podpisały umowę o pracę. Kodeks pracy nie ma zastosowania do umów-zleceń, a więc umów cywilnoprawnych. Na pytanie, ile dni urlopu przysługuje, a raczej czy w ogóle przysługuje, może odpowiedzieć jedynie nasz zleceniodawca. Wszelkie bowiem uregulowania w tym zakresie powinny znaleźć się w umowie. Tam też powinna być zawarta informacja, czy w przypadku prawa do urlopu, będzie on płatny.

Nie zapłacono mi za czas choroby

Świadczenie na zwolnieniu lekarskim również nie jest przyznawane z automatu. Płatne chorobowe przysługuje zleceniobiorcy, jeśli opłaca składkę chorobową. Składka ta odprowadzana jest na jego wniosek i w całości pokrywana z jego wynagrodzenia. Dlatego, podpisując umowę, również na ten aspekt należy zwrócić uwagę.

Wymagany okres podlegania ubezpieczeniu w celu nabycia świadczenia także jest inny niż w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Prawo do zasiłku przysługuje po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (wlicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni).

Jaki okres wypowiedzenia?

Uregulowany przepisami okres wypowiedzenia, to także przywilej osób zatrudnionych na etacie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zleceniodawca zadbał o minimalną „ochronę zatrudnienia”. W celu uniknięcia zwolnienia z dnia na dzień, warto zadbać o zapis o okresie wypowiedzenia w podpisywanej umowie.

Brak świadectwa pracy

Świadectwo pracy wystawiane jest po zakończeniu umowy o pracę. Pracodawca ma taki obowiązek. Zleceniodawcy jednak ten przepis nie dotyczy. Po zakończeniu zlecenia może wystawić zaświadczenie, i to na prośbę zainteresowanego. Aby zaświadczenie było użyteczne, chociażby na potrzeby rejestracji w urzędzie pracy, powinna znaleźć się w nim informacja o okresie zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia oraz odprowadzanych składkach. Jeśli wynagrodzenie w każdym miesiącu wypłacane było w różnych wysokościach, warto aby w zaświadczeniu znalazła się o tym informacja, szczególnie jeśli w którymś miesiącu było niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Szczegółowych informacji na temat prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.