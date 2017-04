Wyłączenie prac sezonowych spod minimalnej stawki godzinowej

Resort pracy rozważa wprowadzenie nowego rodzaju umowy, która dotyczyłaby krótkotrwałego zatrudnienia np. przy zbiorze owoców i warzyw. Taki kontrakt nie byłby zleceniem lub umową o świadczenie usług, a więc nie obejmowałaby go minimalna, 13-złotowa stawka godzinowa. To odpowiedź na realia rynku – ceny skupu produktów rolnych są niewysokie i niestabilne. Niektórym rolnikom nie opłacałoby się dokonywać zbiorów, bo zyski ze sprzedaży produktów mogłyby nie pokryć kosztów zatrudnienia.

– Wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa pracujemy nad takimi rozwiązaniami, które ułatwią rolnikom zatrudnienie pracowników na krótkie okresy, np. na czas zbiorów owoców, pamiętając jednak o zachowaniu praw pracowniczych – tłumaczy Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rynek wymaga

Wyłączenie minimum może dotyczyć dużej grupy zatrudnionych – przy dorywczych pracach w rolnictwie zatrudnionych jest około 450–500 tys. osób. Według szacunków ministerstwa rolnictwa co trzecia taka osoba jest obcokrajowcem (zatrudniani są głównie Ukraińcy i inni cudzoziemcy ze Wschodu). Minęły już czasy, gdy stawki oferowane za tego typu usługi były bardzo niskie – dziś wynoszą około 7–10 zł za godzinę pracy (różnice są jednak znaczne w zależności od regionów i rodzajów prac). Koszty zatrudnienia rosną, mimo korzystania z tańszej siły roboczej z zagranicy. Rosną też ceny oferowane producentom rolnym, ale nie jest to tendencja stała. Zależy od plonów w danym roku i koniunktury na rynku. Dla przykładu ceny jakie otrzymywali rolnicy ze sprzedaży jabłek w latach 2010–2013 (a więc jeszcze w okresie przed wprowadzeniem embarga przez Rosję) spadły o 25 proc. (z 1,4 zł do 1,05 zł za kg). W tym samym czasie koszty pracy najemnej przy produkcji jabłek wzrosły o 40 proc. (z 3150 zł do 4400 zł), a średnia stawka za roboczogodzinę o 22 proc. (z 9 do 11 zł).

– Jeśli ceny skupu będą utrzymywać się na niskim poziomie, to każda podwyżka kosztów prowadzenia działalności będzie sie przyczyniać do nieopłacalności produkcji rolnej i utraty konkurencyjności przez naszych producentów – tłumaczy Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Podkreśla, że zatrudnianie cudzoziemców poprawiło sytuację gospodarstw, ale trzeba pamiętać, że wiąże się ono z dodatkowymi kosztami (np. zakwaterowaniem).