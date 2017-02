Komu i w jaki sposób zapewnić minimalną stawkę godzinową?

Obowiązek zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dotyczy tylko tej pracy, którą zleceniobiorca lub samozatrudniony prowadzący działalność gospodarczą wykonuje osobiście, bez pomocy innych osób. Jeżeli do wykonania pracy zatrudnia inne osoby, np. na podstawie umowy zlecenia, samozatrudniony nie ma gwarantowanej przynajmniej minimalnej stawki godzinowej. Natomiast taką gwarancję mają osoby, z którymi przedsiębiorca zawarł umowy zlecenia.

Roszczenie o rozliczenie wynagrodzenia z uwzględnieniem minimalnej stawki za godzinę mają też spadkobiercy zleceniobiorcy lub osoby świadczącej usługi, jeśli umowa zlecenia (o świadczenie usług) została zawarta przed 1 stycznia 2017 r. i trwała w tym dniu. Konieczność zapewnienia w tej sytuacji minimalnej stawki godzinowej powstanie nawet wtedy, gdy strony nie dokonały zmiany wysokości wynagrodzenia i zgodnie z umową jest ono niższe od 13 zł. Dotyczy to jednak wyłącznie wynagrodzenia przysługującego zleceniobiorcy za wykonywanie zlecenia począwszy od 1 stycznia 2017 r.

Ewidencja liczby przepracowanych godzin

Od 1 stycznia 2017 r. do umów zlecenia i umów o świadczenie usług należało wprowadzić zapisy określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania pracy na podstawie tych umów. Do ustalenia, czy osoba zatrudniona na umowę zlecenia (lub o świadczenie usług) otrzymuje w przeliczeniu na godzinę stawkę nie niższą od minimalnej, niezbędna jest informacja o liczbie godzin przepracowanych w danym miesiącu. Przepisy nie określają sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców oraz osób świadczących usługi. Zależy on od indywidualnych ustaleń między zleceniobiorcą a zleceniodawcą.

Strony mogą ustalić, że ewidencją będzie:

● zestawienie przepracowanych w każdym dniu godzin realizacji umowy sporządzane przez zleceniodawcę i potwierdzane przez zleceniobiorcę lub

● lista obecności, w której zleceniobiorca wskazuje godzinę rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług, lub

● oświadczenie zleceniobiorcy zawierające liczbę godzin wykonywania usług składane po wykonaniu zlecenia, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, lub

● wskazanie liczby przepracowanych godzin na rachunku lub fakturze wystawianych przez zleceniobiorcę.

Zleceniobiorca lub osoba świadcząca usługi nie ma obowiązku umieszczania na fakturze czy rachunku stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin w celu wykazania, czy kwota wskazana na tych dokumentach zapewnia minimalną stawkę godzinową. Taki sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia (świadczenia usług) musi wynikać z ustaleń w umowie. W razie braku takich uzgodnień, a także w przypadku umów zawartych w formie ustnej, gdy nie doszło do pisemnego określenia tego sposobu, zleceniobiorca lub osoba świadcząca usługi w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia powinna przedkładać (w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej) informację o liczbie przepracowanych godzin.