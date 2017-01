Home office a telepraca

Coraz częściej pracodawcy oferują pracownikom możliwość pracy w systemie home office w dowolnym dla pracownika czasie. Czym zatem jest home office?

Home Office to potoczna nazwa na pracę zdalną wykonywaną z domu pracownika lub z innego miejsca, co do zasady w tych samych godzinach, w których świadczyłby pracę w siedzibie pracodawcy. Pracodawcy coraz częściej umożliwiają zatrudnionym pracownikom wykonywanie pracy zdalnie z domu. Oznacza to, że w ramach systemu home office pracownik świadczy swoje normalne obowiązki pracownicze w godzinach pracy tylko z innego miejsca, tj. z domu zamiast z siedziby pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Biorąc pod uwagę powyższe, może się nasunąć wątpliwość, czy aby home office nie powinien być traktowany jako telepraca. Prawo pracy, w tym Kodeks pracy, nie reguluje kwestii home office. Zgodnie z art. 675 § 1 Kodeksu Pracy „praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca)”. Powyższa definicja telepracy wskazuje na trzy warunki, które powinny być spełnione łącznie:

praca jest świadczona przy użyciu technik informatycznych i środków komunikacji elektronicznej, praca jest świadczona w innym miejscu niż zakład pracy pracodawcy, praca jest świadczona regularnie w wyżej wskazany sposób.

Z powyższej definicji można dostrzec wiele podobieństw z pracą zdalną home office. Jednakże cechą różnicującą jest to, iż telepraca jest wykonywana regularnie, a home office okazjonalnie, nieregularnie i to pracownik sam decyduje kiedy będzie wykonywał prace zdalną.

