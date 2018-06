Umowa o pracę tymczasową - najważniejsze informacje

Nie do końca zakorzeniona jest świadomość czym są agencje pracy tymczasowej oraz to, czym ta umowa się charakteryzuje. Z perspektywy przyszłych mam, niestety do czerwca 2017 taki błąd w świadomości niósł za sobą fatalne skutki. Umowa o pracę tymczasową nie dawała ani gwarancji ochrony stosunku pracy oraz miała mocno ograniczoną sferę uprawnień dla kobiet w ciąży czy mam. Na szczęście zapanował tutaj nowy porządek prawny i dla mam to akurat bardzo dobra wiadomość.

Umowa o pracę tymczasową - charakterystyka

Bardzo często dostaję pytania czy umowa o pracę tymczasową jest umową „śmieciową”? NIE. Umowa ta jest umową o pracę. Czym więc różni się umowa o pracę tymczasową od umowy o czas określony?

reklama reklama

Główna różnica to fakt, iż w tej umowie pojawiają się trzy podmioty: pracownik, agencja pracy tymczasowej, pracodawca. W tym stosunku umowę o pracę podpisujesz z agencją pracy

tymczasowej i to ona kieruje Cię do określonej pracy.

Pracodawcę zaś wiąże również umowa z agencją, która na jego rzecz zatrudnia pracowników.

Polecamy: Multipakiet RODO 2018 dla kadrowych i HR

Ustawa o pracownikach tymczasowych przewiduje krótsze okresy wypowiedzenia, aniżeli dla umowy na czas określony:

- 3 dniowy okres wypowiedzenia - dla umów, nieprzekraczających 2 tygodni;

- tygodniowy okres wypowiedzenia - dla umów, przekraczających 2 tygodnie.

Urlop wypoczynkowy, przysługujący w tym stosunku pracy to 2 dni, za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy.

Zmiany dla kobiet w ciąży

Zmiany z perspektywy kobiet w ciąży są bardzo ważne. Nowelizacja bowiem zrównała prawa kobiet zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tymczasową z kobietami zatrudnionymi na podstawie umowy na czas określony. W praktyce oznacza to więc, iż umowa o pracę tymczasową również korzysta z ochrony, jaką wprowadza art. 177 § 3 kp. Zgodnie z nim umowy o pracę na czas określony, bądź umowy na okres próbny, przekraczający jeden miesiąc, nie mogą zostać rozwiązane, po upływie trzeciego miesiąca ciąży. A co za tym idzie przedłużają się one do dnia porodu. Tak samo w tej chwili wygląda status umowy o pracę tymczasową.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie uprawnienia będą Ci przysługiwały w związku z przedłużeniem umowy o pracę do dnia porodu, zapraszam do zapoznania się z tymi informacjami TUTAJ. Nowelizacja miała na celu wzmocnienie ochrony pracownika, nie tylko w czasie ciąży. Jakie więc inne zmiany przyniosła nowelizacja?