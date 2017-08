Pracownik tymczasowy a ciąża – zmiany w 2017 r.

Nowelizacja przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zmieniła uprawnienia pracowników, a na agencje pracy oraz na pracodawców użytkowników nałożyła nowe obowiązki.

Uległy zmianie limity pracy tymczasowej

Nowe limity pracy tymczasowej od 1 czerwca 2017 r, będą różniły się od dotychczasowych, ponieważ dotyczyły tylko skierowania tego samego pracownika tymczasowego do tego samego pracodawcy użytkownika przez tą samą agencję pracy, ale możliwe było powtórne kierowanie tego samego pracownika tymczasowego do tego samego pracodawcy użytkownika przez różne agencje pracy tymczasowej, co skutkowało tym, iż pracownicy tymczasowi świadczyli pracę u tego samego pracodawcy użytkownika przez wiele lat, po zmianach nie będzie już to możliwe.

Zmiany obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 roku dotyczą zasady kierowania pracowników tymczasowych do pracy, a także osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów prawa cywilnego, są następujące: agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkowania przez okres nieprzekraczający łącznie okresu 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, agencja pracy tymczasowej może skierować konkretną osobę do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie, który obejmuje 36 kolejnych miesięcy.

Pracownica tymczasowa w okresie ciąży

Umowa o pracę tymczasową powinna zostać przedłużona do dnia porodu. Dotychczasowe umowy o pracę na czas określony pracownic tymczasowych nie przedłużały się do dnia porodu. Wyłączone było stosowanie do tych pracownic art. 177 §3 k.p. Od dnia 1 czerwca 2017r. przepis ten jest stosowany do pracownicy tymczasowej, która posiada co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy na podstawie umowy o pracę. W sytuacji rozwiązania umowy o pracę takiej pracownicy po upływie 3 miesiąca ciąży, to taka umowa ulegnie z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu.

Okres, co najmniej 2 miesięczny obejmuje: