Zatrudnianie pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 r.

Z jednej strony nowe przepisy dążą do zapewnienia szerszej ochrony pracownikom tymczasowym, z drugiej zaś mogą w praktyce utrudnić funkcjonowanie pracy tymczasowej z powodu rozszerzenia obowiązków i odpowiedzialności agencji zatrudnienia oraz pracodawców użytkowników. Poniżej przedstawiamy niektóre zmiany do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Maksymalny okres pracy tymczasowej

Jedną z najistotniejszych zmian jest wyeliminowanie możliwości kierowania tego samego pracownika tymczasowego, do tego samego pracodawcy użytkownika, przez kolejno różne agencje zatrudnienia. Długość maksymalnych okresów pracy tymczasowej pozostała bez zmian i wynosi co do zasady nie więcej niż 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy, albo w razie ciągłego zastępstwa za nieobecnego pracownika – nie więcej niż 36 miesięcy. Nowe maksymalne okresy zatrudnienia w przypadku umów trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji liczy się od tego dnia, czyli od 1 czerwca 2017 r.

reklama reklama

Polecamy książkę: Świadczenia na rzecz pracowników – podatki, ZUS, ewidencja

W poprzednim stanie prawnym maksymalny okres pracy tego samego pracownika tymczasowego dla tego samego pracodawcy użytkownika był w praktyce wydłużany w ten sposób, że pracownik tymczasowy po wyczerpaniu wspomnianego maksymalnego okresu pracy (tj. 18 albo 36 miesięcy) był zatrudniany przez inną agencję zatrudnienia, często z tej samej grupy kapitałowej i kontynuował pracę dla tego samego pracodawcy użytkownika.

W tej sytuacji nasuwa się pytanie, czy w nowym stanie prawnym pojawi się zjawisko odwrotne do dotychczasowej praktyki. Mianowicie, czy ten sam pracownik tymczasowy będzie wykonywał tę samą pracę dla formalnie różnych pracodawców użytkowników z tej samej grupy kapitałowej?

Umowy cywilnoprawne

Poprzednio obowiązujące przepisy pozwalały w zasadzie na nieograniczone zatrudnianie zleceniobiorców (lub innych osób świadczących usługi na podstawie umów prawa cywilnego), przy zachowaniu pewnych minimalnych warunków. W obecnym stanie prawnym pojawiły się znaczące ograniczenia w tym zakresie, w szczególności jeśli chodzi o maksymalny okres pracy tymczasowej. Limity dotyczące umowy o pracę mają teraz zastosowanie również do umów prawa cywilnego. Także ustalenie o niezatrudnianiu pracownika tymczasowego po zakończeniu pracy tymczasowej jest nieważne również w odniesieniu do zleceniobiorców i innych osób zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego.