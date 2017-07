Alternatywne formy zatrudniania pracowników – zatrudnienie tymczasowe, outsourcing oraz leasing pracowniczy

Według prognoz rok 2020 może okazać się przełomowym dla polskiego rynku pracy. Przede wszystkim zmiany widoczne będą w sytuacji demograficznej. Spadnie liczba osób w wieku produkcyjnym, co skutkować będzie wzrostem zatrudnienia w różnych sektorach i spadkiem stopy bezrobocia do 3 %. Aż o 45% wzrośnie liczba specjalistów ds. administracji i zarządzania oraz sprzedaży, marketingu i public relations.

Zatrudnienie tymczasowe

Forma zatrudnienia tymczasowego oparta jest na przepisach ustawy z 9 lipca 2003 roku o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 360) i polega na zatrudnianiu przez agencję pracy tymczasowej (dalej – agencję) pracowników, w celu kierowania ich do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy - użytkownika. Praca ta może mieć charakter doraźny (np. w razie choroby czy urlopu pracownika) lub długofalowy (np. praca sezonowa, uruchamianie nowych linii produkcyjnych). Ustawa zastrzega jednak wyraźnie (art.8, pkt.3), że niedopuszczalne jest korzystanie z zatrudnienia tymczasowego na stanowisku strajkującego pracownika lub na stanowisku, na którym w ostatnich 3 miesiącach był zatrudniony pracownik, z którym pracodawca użytkownik rozwiązał stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Atrakcyjność tej formy zatrudnienia wynika z jej dużej elastyczności. Możliwe jest bowiem zawieranie z pracownikiem wielu umów na krótkie okresy (wyłączono zastosowanie art. 251 k.p.), a dodatkowo pracodawca - użytkownik może zrezygnować z wykonywania pracy przez pracownika przed upływem umówionego okresu.

Jest to trójstronny stosunek pomiędzy agencją pracy tymczasowej, pracodawcą-użytkownikiem oraz pracownikiem tymczasowym. Uprawnienia i obowiązki pracodawcy, z typowego stosunku pracy, rozdzielone zostały między agencję oraz pracodawcę - użytkownika, który wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego. Podstawą zatrudnienia tymczasowego są dokonane na piśmie uzgodnienia między agencją a pracodawcą - użytkownikiem oraz umowa o pracę tymczasową zawierana przez agencję z pracownikiem tymczasowym. Zakres uzgodnień został określony w art. 9 i 10 ustawy. Obejmują one przede wszystkim określenie pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu oraz wymagań kwalifikacyjnych stawianych pracownikom tymczasowym. Umowa o pracę tymczasową zawierana z pracownikiem przez agencję, zawsze stanowi umowę na czas określony i – poza elementami typowymi – wskazuje pracodawcę-użytkownika.

Należy również pamiętać także o zmianach jakie weszły od 1 czerwca 2017 roku dotyczących zasad zatrudniania pracowników tymczasowych.

Praca nie może być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy-użytkownika położonej w gminie, w której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony stały pracownik pracodawcy-użytkownika. Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym kolejne 36 miesięcy.

Outsourcing pracowniczy

W przeciwieństwie do zatrudnienia tymczasowego ta forma zatrudnienia nie jest tak gruntownie uregulowana. Polega ona na zleceniu podmiotowi zewnętrznemu (outsourcer), na podstawie umowy cywilnoprawnej, realizacji określonych zadań za pomocą własnego personelu. W tej konstrukcji podmiot korzystający z outsourcingu (insourcer) nie pozostaje w żadnym stosunku prawnym z osobą faktycznie wykonującą pracę na jego rzecz. Outsourcing pracowniczy czasami wprowadza się poprzez przejście na outsourcera części zakładu pracy (art. 231 k.p.) Pozwala to na przejęcie przez niego pracowników insourcera, bez potrzeby przeprowadzania zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników. Decydując się na transfer trzeba mieć na uwadze, że, aby doszło do prawnego przejęcia pracowników, nie wystarczy umowa – konieczne jest faktyczne przejście części zakładu pracy. Przy ocenie tej kwestii uwzględnia się okoliczność, czy przejmowana jednostka gospodarcza jest dostatecznie wyodrębniona, czy stanowi ją zespół pracowników, czy też o jej wyodrębnieniu decydują składniki materialne, a także, czy zachowała ona tożsamość po przejściu na outsourcera.