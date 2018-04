Pracujesz w Holandii? Sprawdź, czy zarobisz mniej!

Każdy, kto chce wyjechać do pracy w kraju tulipanów powinien zorientować się w tamtejszym systemie prawnym, aby uniknąć przykrych niespodzianek. Jedną z ważnych zasad wynagradzania jest tzw. „wiekówka”, czyli uregulowany system, według którego pracodawca może wypłacać pracownikowi, który nie ukończył 22 roku życia, znacznie niższą pensję niż osobom, które już ten wiek przekroczyły.

„Wiekówka” uzależnia wysokość wynagrodzenia od wieku i od stażu pracy. Im pracownik młodszy, tym mniejsze wynagrodzenie dostanie od pracodawcy.

Wzrastające z wiekiem stawki to rozwiązanie, które powstało aby zachęcić młodzież do nauki, a nie do pracy. Wg autorów rozwiązania rosnąca pensja wraz z wiekiem i co za tym idzie – ze wzrastającym doświadczeniem – będzie zachęcała do lojalności i pozostania w danej firmie, a nie do zmiany pracy. W Holandii istnieje także powszechne przekonanie, że starsi pracownicy są lepiej wykwalifikowani i bardziej odpowiedzialni, dlatego należy im się wyższe wynagrodzenie.

Dla młodych mieszkańców Holandii obowiązujący system płac jest uciążliwy. Środowiska liberalne opracowują projekty ustaw mające na celu wyrównanie zarobków, ponieważ dla większości mieszkańców jest oburzające, że 18-letni pracownik zarabia jedynie ok. 45% pensji 22-latka, który wykonuje dokładnie tą samą pracę.

„Wiekówka” jest często nadużywana przez pracodawców, którzy by obniżać koszty wolą zatrudniać (zwłaszcza do prostych prac) 18-latków niż np. 25-latków, mimo, że ich kompetencje mogą być dokładnie takie same.

Niższe pensje obowiązują także dla tysięcy młodych ludzi z Polski, którzy wyjeżdżają do Holandii w celach zarobkowych. Ten kraj ze swoją bogatą ofertą prac sezonowych jest bardzo popularny wśród uczniów i studentów, którzy chcą sobie dorobić podczas wyjazdów wakacyjnych. Na razie jednak, w najlepszej sytuacji są głównie pracownicy starsi doświadczeniem, a niekoniecznie wykwalifikowani. W tabeli poniżej można sprawdzić wysokość wynagrodzenia w tym roku dla poszczególnych grup wiekowych:

Obowiązujące od stycznia 2018 stawki wynagrodzenia w Holandii:

Wiek pracownika Minimalna stawka dzienna Minimalna stawka tygodniowa Minimalna stawka miesięczna 22 lata i więcej 72,83 EUR 364,15 EUR 1578 EUR 21 lat 61,91 EUR 309,55 EUR 1341,30 EUR 20 lat 50,98 EUR 254,90 EUR 1104,60 EUR 19 lat 40,06 EUR 200,30 EUR 867,90 EUR 18 lat 34,59 EUR 172,95 EUR 749,55 EUR 17 lat 28,77 EUR 143,85 EUR 623,30 EUR 16 lat 25,13 EUR 125,65 EUR 544,40 EUR 15 lat 21,85 EUR 109,25 EUR 473,40 EUR

Osobom pracującym w Holandii przysługują również obowiązkowe dodatki do pensji. Ich wysokość zależy od pracodawcy, ale wyliczane są one wg następujących zasad:

Dodatek za pracę w nadgodzinach (powyżej 8h dziennie) - 125% stawki podstawowej. Oznacza to, że jeśli w danym dniu pracownik spędził w pracy 9,5 godzin, za pierwsze 8 godzin zostanie wynagrodzony podstawową stawką, a za każdą dodatkową godzinę, stawką o 25% wyższą.

Dodatek za pracę w nocy - 125% stawki podstawowej

Dodatek za pracę w soboty - 125% stawki podstawowej

Dodatek za pracę w niedziele - 150% stawki podstawowej

Dodatek za pracę w święta - 200% stawki podstawowej

