Świadczenia z urzędu pracy dla samotnych rodziców

O tym, czy osoba faktycznie może być określona mianem „osoby samotnie wychowującej dziecko” nie stanowi jedynie stan cywilny, ale również fakt, czy osoba ta faktycznie samotnie wychowuje dziecko. Należy tu zwrócić uwagę na orzecznictwo sądowe dotyczące Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 7 sierpnia 2013r., sygn. akt: I SA/Wr 191/13: słowo „samotnie" nie nasuwa żadnych wątpliwości interpretacyjnych. W kontekście ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza – bez udziału innej (innych) osób. Przepisu tego nie można odczytywać w ten sposób, że każda osoba mająca dzieci i znajdująca się w stanie wolnym określonym w tym przepisie jest osobą samotnie wychowującą dziecko.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych na dłuższy okres

Rodzice samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat mają prawo do dłuższego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie wypłacane jest przez 365 dni.

W przypadku, gdy rodzicowi zostało przyznane już prawo do zasiłku na okres krótszy, a jego sytuacja uległa zmianie i został rodzicem samotnie wychowującym dziecko, może ubiegać się o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia.

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w przypadku podjęcia zatrudnienia lub stażu

Jeśli opiekujesz się dzieckiem do lat 6 i podejmiesz zatrudnienie lub rozpoczniesz staż, a Twoje miesięczne przychody nie przekroczą minimalnego wynagrodzenia, możesz ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

Zwrot przysługuje do 6 miesięcy w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych.

Grant na telepracę

Rodzicom powracającym na rynek pracy, posiadającym co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, którzy w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka, przysługuje możliwość zatrudnienia w ramach grantu na telepracę.

Podjęcie pracy w ramach grantu na telepracę gwarantuje zatrudnienie przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.

Świadczenie aktywizacyjne

To kolejna forma wsparcia, na podstawie której może podjąć pracę rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. Jeśli w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy rodzic zrezygnował z pracy z uwagi na konieczność wychowywania dziecka, może starać się o zatrudnienie w ramach tej refundacji.

Podjęcie pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego gwarantuje zatrudnienie również przez 18 lub 27 miesięcy.

