Zasiłek dla bezrobotnych 2018 - warunki

Warunki, jakie musi spełnić bezrobotny by uzyskać zasiłek

Podstawowym warunkiem przyznania zasiłku dla bezrobotnych jest legitymowanie się odpowiednim stażem pracy. Osoba ubiegająca się o zasiłek powinna pozostawać w stosunku pracy przez 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację i pobierać za to wynagrodzenie wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie – w roku 2017 r. – minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto, natomiast w 2018 r. wynosi 2100 zł brutto.

Ponadto ważnym warunkiem przyznania zasiłku jest sposób rozwiązania umowy o pracę. Stosunek pracy musi zostać rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, np. likwidacja stanowiska pracy.

reklama reklama

Polecamy książkę: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r.

Ponadto zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobie:

jeżeli nie ma dla niej propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego doros ł ych, szkolenia, prac interwencyjnych lub rob ó t publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

- był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,

- wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracował przy wykonywaniu tych umów (podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca),

- opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy (podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę),

- wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,

- wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni,

- opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,

- był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,

- był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Rejestracja w urzędzie pracy

Osoba, która spełnia warunki do otrzymania zasiłku, powinna zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa. Ponadto może to zrobić za pośrednictwem formularza elektronicznego wypełniając odpowiedni wniosek.

Ile wynosi zasiłek

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2018 roku wynosi:

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.