Wsparcie dla opiekunów osoby niepełnosprawnej

Nowelizacja przepisów wprowadziła zmiany umożliwiające opiekunom osób niepełnosprawnych uzyskanie pomocy w powrocie na rynek pracy. Aby móc korzystać ze wsparcia urzędu pracy, opiekun powinien wpisywać się w definicję opiekuna osoby niepełnosprawnej, określonej w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z jej treścią, opiekunem jest członek rodziny zajmujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka lub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Z jakich form wsparcia z urzędu pracy może skorzystać zarejestrowany opiekun

Poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej – bo z takim statusem zarejestrują się w urzędzie pracy, może korzystać, na takich samych zasadach jak zarejestrowany bezrobotny, z wielu form wsparcia, takich jak: staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe dorosłych czy bony na zasiedlenie, szkoleniowe oraz stażowe. Opiekunowie mogą również korzystać z finansowania na podniesienie kwalifikacji – szkoleń i studiów podyplomowych.

reklama reklama

Polecamy książkę: Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017 r.

Opiekunowie osoby niepełnosprawnej niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zostali zaliczeni do grupy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, że mają pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych.

Wolisz własny biznes niż pracę na etacie

Opiekunowie osób niepełnosprawnych mają także możliwość ubiegania się o środki na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 600 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Środki nie podlegają zwrotowi, jeśli działalność prowadzona będzie przez minimum 12 miesięcy.

W przypadku konieczności uzyskania większego zastrzyku gotówki, mogą ubiegać się o pożyczkę na własny biznes. Wysokość pożyczki jest znacznie wyższa niż wspomniane dofinansowanie, a stopa oprocentowania korzystna.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych form wsparcia znajdują się na stronie Zielonej Linii.

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.