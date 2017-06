Jakie świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych

W ramach wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin Ministerstwo opracowało nowelizację Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadza nową grupę osób uprawnionych do korzystania z pomocy urzędów pracy. Proponowane zmiany mają na celu ułatwienie powrotu na rynek pracy opiekunom osób niepełnosprawnych.

Nowelizacja wprowadza do ustawy definicję opiekuna osoby niepełnosprawnej. Jest to członek rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka lub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoby wpisujące się w tę definicję, zarejestrowane w urzędzie pracy, zostaną zaliczone do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy i będą mogły korzystać z szeregu form wsparcia.

Środki na działalność

Zarejestrowani w urzędzie pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych zyskają możliwość ubiegania się o środki na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 600 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Środki nie podlegają zwrotowi, jeśli działalność prowadzona będzie przez minimum 12 miesięcy.

Opiekunowie będą mogli również ubiegać się o pożyczkę na własny biznes. Wysokość pożyczki jest znacznie wyższa niż wspomniane wcześniej dofinansowanie, a stopa oprocentowania korzystna.

Zatrudnienie na wyposażonym przez urząd miejscu pracy

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne, posiadacze gospodarstwa rolnego, żłobki lub kluby dziecięce będą mogły ubiegać się w urzędzie pracy o wsparcie finansowe przy tworzeniu nowych miejsc pracy dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Wsparcie będzie przyznawane w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Zarejestrowana osoba uzyska zatrudnienie na minimum 24 miesiące.

Grant na telepracę

Starosta będzie mógł, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy środki na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. Poszukujący pracy uzyska zatrudnienie na okres 12 miesięcy lub 18 miesięcy w przypadku połowy wymiaru czasu pracy. Pracodawca otrzyma środki w wysokości do 12-krotności minimalnego wynagrodzenia.