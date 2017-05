Zasiłek dla bezrobotnych dla przedsiębiorcy od 2018 roku

Samozatrudnieni zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych już za 4,9 zł miesięcznie. Tyle wyniesie najniższa składka na Fundusz Pracy dla korzystających z małego ZUS

Od przyszłego roku mikrofirmy płacące mały ZUS będą mogły korzystać ze specjalnej ochrony przed utratą zatrudnienia. Za dziesięć razy mniej niż wynosi obecnie najniższa składka na Fundusz Pracy (ustalana od minimalnego wynagrodzenia), zyskają prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Podstawą obliczania tej daniny będzie w ich przypadku przychód, np. w wysokości 200 zł. Tak wynika z projektu o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Podział firm

Co do zasady, by mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, trzeba opłacać składki na Fundusz Pracy. Z takiej ochrony nie korzystają więc osoby, które dopiero zaczynają prowadzić własny biznes i mają dwuletnią ulgę w składkach na ZUS. – Są one zwolnione z płacenia składek na Fundusz Pracy. Ale też nie mają żadnych praw do pomocy, jeśli firma nie utrzyma się na rynku – tłumaczy Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP, członek rady nadzorczej ZUS.

Zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Rozwoju nie obejmą ich.

– Projekt wprowadza nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców osiągających niskie przychody. Zniesienie dolnej granicy składek w przypadku Funduszu Pracy ma dać dodatkową ochronę osobom, które prowadzą mały biznes – tłumaczy Janusz Cieszyński, dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Rozwoju.

Co z pozostałymi firmami?

– Nie zmieniamy zasady opłacania składek na Fundusz Pracy w przypadku osób korzystających, na podstawie obowiązujących przepisów, z preferencyjnych zasad podlegania ubezpieczeniom przez okres 24 miesięcy. Nadal nie będą one płacić składek na ten fundusz i nadal nie będą korzystać z ochrony przed bezrobociem – dodaje Janusz Cieszyński.

Takie różnicowanie nie podoba się pracodawcom.

– Osoby korzystające z małego ZUS nie powinny mieć prawa do zasiłku dla bezrobotnych, bo to może tylko przyczynić się do powstania patologii. Dlatego rząd nie powinien dawać im możliwości płacenia tak niskich składek. Jeśli komuś będzie zależało na ochronie przed utratą pracy, wówczas powinien płacić wszystkie składki od płacy minimalnej – podkreśla Łukasz Kozłowski.

Pomysł krytykuje również Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, członek rady nadzorczej ZUS.

– Rząd chce wprowadzić ochronę ubezpieczeniową prawie za darmo. A przecież nie możemy zwiększać liczby osób jadących na gapę. Tak bowiem może się zdarzyć, jeśli zostaną przyjęte rozwiązania umożliwiające nabycie ochrony ubezpieczeniowej już za 4,90 zł. W efekcie większość ludzi obecnie zatrudnionych w szarej strefie sięgnie po wypłacany przez pół roku zasiłek dla bezrobotnych, a potem wróci do pracy na czarno – ostrzega Jeremi Mordasewicz.

Minimum 49 zł

Płacący daninę na rzecz ZUS od przychodu 200 zł będą też musieli płacić 32 zł na ubezpieczenie społeczne. Niewiadomą są składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wysokość podatku.

Aby nie dochodziło do wyłudzeń, eksperci proponują, by zasiłek dla bezrobotnych był proporcjonalny do wpłaconych składek. Co to znaczy?