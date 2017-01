Jak chronione jest zdrowie młodocianych pracowników?

Badania lekarskie

Przed przyjęciem do pracy młodociany powinien być poddany wstępnym badaniom lekarskim, w trakcie zatrudnienia zaś badaniom kontrolnym i okresowym. W sytuacji, gdy lekarz stwierdzi, że praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca ma obowiązek zmienić rodzaj pracy. Jeżeli zaś nie ma takiej możliwości musi niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Pracodawca musi przekazać nie tylko młodocianemu, ale także jego przedstawicielowi ustawowemu informacje o ryzyku zawodowym, które wiąże się z daną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

reklama reklama

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Skrócony czas pracy

Skrócony dobowy czas pracy obejmuje pracowników młodocianych, którzy nie ukończyli 16 roku życia. Pamiętać przy tym należy, że zatrudnianie pracowników w tym wieku jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Zgodnie z Kodeksem pracy czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę.

Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może zaś przekraczać 8 godzin na dobę.

Młodocianemu pracującemu dłużej niż 4,5 godziny w ciągu doby przysługuje 30-minutowa przerwa w pracy. Jest ona wliczana do czasu pracy.

Pracodawca powinien zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się. Czas nauki, w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych jest wliczany do czasu pracy młodocianego bez względu na to, czy nauka odbywa się w godzinach pracy.

Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej

Zgodnie z art. 203 Kodeksu pracy, młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.

Pora nocna dla pracowników młodocianych to czas od godziny 22 do 6 rano. W przypadku młodocianych, którzy nie ukończyli 16 roku życia rozpoczyna się ona już o godzinie 20. Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.

Młodociany ma prawo do co na najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowo.

Prace wzbronione

Wykaz prac wzbronionych przy których nie można zatrudniać młodocianych określa rozporządzenie Rady Ministrów. Wymienione są tam prace:

związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu;

w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych;

stwarzające zagrożenia wypadkowe.

Rada Ministrów może zezwolić w drodze rozporządzenia na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to potrzebne do odbycia przygotowania zawodowego. Określa wówczas jednocześnie warunki zapewniające szczególną ochronę zdrowia młodocianych zatrudnionych przy tych pracach.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 2255);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2016 r. poz. 1509).

Zobacz: Wskaźniki i stawki