Dostosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

W przypadku zatrudniania osoby, która utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, na pracodawcy spoczywa obowiązek dostosowania stanowiska pracy oraz pomieszczeń socjalnych do jej potrzeb. Co prawda, realizacja tego obowiązku łączy się często z koniecznością poniesienia znacznych kosztów. Jednakże niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować konsekwencjami finansowymi większymi niż koszty dostosowania.

Obowiązek dostosowania stanowiska pracy

Na pracodawcy zatrudniającym osobę, która utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, spoczywa obowiązek dostosowania stanowiska pracy oraz pomieszczeń socjalnych do jej potrzeb. Stosownie bowiem do dyspozycji art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym.

Ustawodawca nie precyzuje, na czym powinno polegać wydzielenie lub zorganizowanie odpowiedniego stanowiska pracy. Może ono przybrać postać zarówno przystosowania istniejącego stanowiska do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak i zorganizowania nowego stanowiska.

Należy zauważyć, iż ustawodawca nałożył na pracodawcę także powinność przystosowania pomieszczeń higienicznosanitarnych, tj. toalet, szatni, jadalni, do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tym samym obowiązek pracodawcy jest bardzo szeroki. Obejmuje on bowiem pomieszczenia związane ze świadczeniem pracy i pobytem pracownika na terenie zakładu pracy.

Gotowość do pracy

Dostosowanie stanowiska pracy i pomieszczeń higienicznosanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych winno nastąpić w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez pracownika gotowości przystąpienia do pracy.

Gotowości przystąpienia do pracy pracownik powinien zgłosić w ciągu miesiąca od dnia uznania go za osobę niepełnosprawną (art. 14 ust. 1 in fine ustawy).

Jeżeli tego nie zrobi w ustawowym terminie, pracodawca nie jest zobowiązany do dostosowania stanowiska pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych do jego potrzeb.