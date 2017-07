Najważniejsze zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców do prac sezonowych w 2018 r.

Aktualnie trwają uzgodnienia i konsultacje rozporządzeń wykonawczych do ustawy, które uzupełnią przepisy ustawy. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Jednocześnie - do końca 2018 r. – będzie możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców, także prac sezonowych, na podstawie „starych” oświadczeń zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w 2017 r.

Główne zmiany polegają na określeniu nowych zasad przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej (zgodnie z dyrektywą 2014/36/UE) i krótkoterminowej (na podstawie oświadczeń[1]) w Polsce.

Proponowane zmiany mają także na celu zapobiegać nadużyciom w korzystaniu z zezwoleń na pracę i oświadczeń, a w szczególności rejestracji oświadczeń pomimo braku możliwości i zamiaru zatrudnienia cudzoziemca.

Celem jest także usprawnienie zarządzania migracjami zarobkowymi, poprzez ułatwienie komunikacji pomiędzy właściwymi urzędami i instytucjami oraz lepsze monitorowanie pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce.

Najważniejsze zmiany

Wprowadzony zostanie nowy typ zezwolenia na pracę sezonową. Dotyczyć będzie przede wszystkim zatrudnienia w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce (szczegółowy wykaz podklas działalności wg klasyfikacji PKD zostanie uregulowany w rozporządzeniu). W odróżnieniu od innych zezwoleń będzie ono wydawane przez starostę. Oznacza to bliskość urzędu i szybsze procedowanie, niż w przypadku zezwoleń na pracę wydawanych przez wojewodę. Cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Rozwiązania dotyczące przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową ułatwiają kontynuację pracy cudzoziemca (praca uznana za legalną w oczekiwaniu na decyzję starosty).

Opłata za zezwolenie na pracę

Opłata w przypadku zezwoleń na pracę sezonową (30zł) będzie znacznie niższa niż w przypadku innych zezwoleń na pracę (jej wysokość określi rozporządzenie).

W zakresie pracy sezonowej przewiduje się preferencje dla obywateli 6 państw , w tym Ukrainy, które korzystają obecnie z tzw. procedury oświadczeniowej. Ułatwienia te polegają na:

- zwolnieniu z tzw. testu rynku pracy,

- możliwości uzyskania wpisu wielosezonowego (do 3 lat)

- możliwości powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni (z wyjątkiem pracowników tymczasowych).

Ruch bezwizowy

Ustawa uwzględnia także sytuację cudzoziemców, którzy wjeżdżają na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego (na okres do 90 dni w ciągu 180 dni). W przypadku wjazdu w celu wykonywania pracy sezonowej, możliwe będzie wystąpienie już na terenie naszego kraju przez cudzoziemca z wnioskiem do wojewody o zezwolenie na pobyt czasowy w celu pracy sezonowej, co w powiązaniu z zezwoleniem na pracę sezonową umożliwi kontynuację pracy cudzoziemca do czasu wykorzystania 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym przewidzianych na prace sezonowe.