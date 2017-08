Wypowiedzenie umowy o pracę - o czym warto pamiętać

Długość okresu wypowiedzenia

Czas wypowiedzenia, który musi upłynąć aby trwająca umowa o pracę rozwiązała się, został określony w przepisach Kodeksu pracy i uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Stwierdzenie „u danego pracodawcy” oznacza cały okres zatrudnienia, niezależnie od przerw w zatrudnieniu. To jak długo będzie trwał okres wypowiedzenia uzależniony jest również od rodzaju zawartej umowy o pracę.

Zgodnie z art. 34 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

1) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

2) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

3) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Zgodnie natomiast z art. 36 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W przypadku umów zawartych na czas określony, które trwały w dniu 22.02.2016 i zawierały klauzulę stwierdzającą możliwość rozwiązania umowy o pracę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia (zasady takie funkcjonowały w poprzednim stanie prawnym), do ustalenia okresu wypowiedzenia należy stosować art. 36 Kodeksu pracy, jednak okres zatrudnienia od którego uzależniony jest okres wypowiedzenia należy liczyć od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy czyli od dnia 22.02.2016.

Z pracownikiem zawarto kilka umów terminowych, tj. na okres próbny od 01.01.2013 do 31.03.2013, na czas określony od 01.04.2014 do 31.12.2015 oraz na czas określony od 01.01.2016 do 31.12.2017.

W treści drugiej umowy zawartej na czas określony zawarto klauzulę o możliwości jej wypowiedzenia za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Pracownik w dniu 16.06.2017 podjął decyzję o zmianie pracodawcy i chciałby złożyć do obecnego pracodawcy stosowne pismo wypowiadające umowę o pracę. Pracownika obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia mimo, że na dzień 16.06.2017 jest zatrudniony u pracodawcy ponad 3 lata. Okres zatrudnienia od którego należy liczyć okres wypowiedzenia w tym przypadku liczony jest od 22.02.2016, co oznacza że pracownik na dzień 16.06.2017 zatrudniony jest u pracodawcy dłużej niż 6 miesięcy ale krócej niż 3 lata czyli obowiązuje go jednomiesięczny okres wypowiedzenia.

Jak liczyć okres wypowiedzenia

Bardzo istotna jest umiejętność prawidłowego obliczania okresu wypowiedzenia. Zwłaszcza pracownicy często zapominają o podstawowych zasadach, które należy stosować przy obliczaniu okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia wynoszący tydzień lub jego wielokrotność zawsze ale to zawsze rozpoczyna swój bieg od soboty i zawsze kończy się w sobotę, niezależnie od tego czy sobota jest dniem pracującym dla pracownika czy też jest dniem wolnym od pracy.

Pracownik złożył do pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę w dniu 16.06.2017. Pracownika obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpocznie się w najbliższą sobotę, tj. 17.06.2017 i zakończy swój bieg również w sobotę, dwa tygodnie później, czyli 01.07.2017. 01.07.2017 będzie jednocześnie ostatnim dniem zatrudnienia czyli dniem rozwiązania umowy o pracę.

Okres wypowiedzenia wyrażony w miesiącu lub miesiącach zawsze liczony jest w pełnych miesiącach kalendarzowych i rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego i kończy z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego.

Pracownik złożył do pracodawcy wypowiedzenia umowy o pracę w dniu 16.06.2017. Pracownika obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpocznie się dopiero 01.07.2017 czyli z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego i zakończy swój bieg 30.09.2017 czyli z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego po upływie oczywiście 3 pełnych miesięcy kalendarzowych.

Wyjątki od zasady

Zgodnie z art. 36 § 5 Kodeksu pracy jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, w którym pracownika miałby obowiązywać 2 tygodniowy okres wypowiedzenia, okres wypowiedzenia może być przedłużony do 1 miesiąca, a w przypadku w którym pracownika miałby obowiązywać 1 miesięczny okres wypowiedzenia, okres wypowiedzenia może być przedłużony do 3 miesięcy.

Stosowne porozumienie w tej sprawie powinno mieć odzwierciedlenie w treści podpisanej przez strony umowy o pracę.

Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Pracownik złożył do pracodawcy pismo wypowiadające umowę o pracę. Obowiązuje go 3 miesięczny okres wypowiedzenia. W trakcie okresu wypowiedzenia, strony wciąż trwającej umowy o pracę, czyli pracodawca i pracownik mogą porozumieć się co do wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, np. po upływie 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku umowa o pracę rozwiązuje się po upływie 1 miesiąca a nie 3 miesięcy okresu wypowiedzenia natomiast nadal umowa o pracę rozwiąże się w trybie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, czyli przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.