Czy można rozwiązać umowę o pracę e-mailem lub sms-em?

Jeśli chodzi o rozwiązywanie umów o pracę za porozumieniem stron to nie jest zastrzeżona w przepisach prawa forma pisemna. Można zatem zastosować do nich wprowadzoną 8 września 2016 r. do Kodeksu cywilnego formę dokumentową. Oznacza to, że porozumienie stron w zakresie rozwiązania umowy może być zawarte za pośrednictwem dowolnego nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z jego treścią (np. e-mail, SMS, faks, skan).