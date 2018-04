Przerwy na karmienie piersią w praktyce

O ile przerwy na karmienie piersią skracają dobowy czas pracy?

Przerwy na karmienie piersią przysługują, gdy matka jest zatrudniona w danym dniu przez minimum 4 godziny. Od 4 do 6 godzin pracy przysługuje jej 1 przerwa, natomiast po przekroczeniu 6 godzin dziennego czasu pracy – 2 przerwy.

Długość dniówki roboczej determinuje liczbę przerw

Przerwy na karminie dziecka nie zależą od wymiaru zatrudnienia pracownika, a od realnego rozkładu (harmonogramu) czasu pracy danej osoby i liczby godzin pracy zaplanowanych w poszczególnych dobach. Zatem jeśli czas pracy jest zaplanowany na mniej niż 4 godziny, to w takiej dobie nie przysługuje pracownicy przerwa, gdy będzie wynosił od 4 do 6 godzin, zatrudniona ma prawo do 1 przerwy, a gdy przekroczy 6 godzin, matka nabędzie prawo do 2 przerw na karmienie dziecka piersią. Długość przerw będzie zależeć od liczby karmionych dzieci: przy 1 dziecku wynoszą one po 30 min, a przy większej liczbie dzieci po 45 min.

Kobieta zatrudniona na ½ etatu pracuje w niektóre dni po 8 godzin, wypracowując takich dni ok. 10-11 w miesiącu w zależności od obowiązującego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku kobieta ma prawo w każdym z tych dni skorzystać z 2 przerw na karmienie dziecka piersią, mimo że jest zatrudniona tylko na ½ etatu

W praktyce przerwy na karmienie są łączone przez kobiety, dzięki czemu np. przy 8-godzinnym dniu pracy pracują one po 6,5-7 godzin, przychodząc do pracy odpowiednio później lub (częściej) wychodząc z niej odpowiednio wcześniej.

Przerwy na karmienie piersią są czasem pracy w danym dniu, a więc prawidłowa będzie ewidencja czasu pracy, w której wpisuje się zatrudnionej 8 godzin pracy w poszczególnych dniach roboczych, mimo faktycznego wykonywania obowiązków przez 6,5-7 godzin.

