Charakterystyka umowy na czas nieokreślony w kontekście uprawnień rodzicielskich

Charakterystyka

Umowa na czas nieokreślony jest dla każdego niejako umową docelową. Stanowi główna podstawę długotrwałego zatrudnienia i de facto jest to najkorzystniejsza z umów o pracę z punktu widzenia pracownika i trwałości stosunku pracy.

Szczególna ochrona

Oczywiście tutaj mamy do czynienia z tego samego rodzaju szczególną ochroną stosunku prawnego w okresie ciąży. Od momentu zajścia w ciążę Twoja umowa o pracę podlega szczególnej ochronie. Pracodawca bowiem nie może wypowiedzieć Ci umowy o pracę, ani Twoja umowa nie może ulec rozwiązaniu. Pamiętaj, że ciąża powinna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, bo właśnie dzięki niemu nabywasz dodatkowe uprawnienia, związane z ciążą.

Czas określony vs czas nieokreślony

Tu chciałam CI przypomnieć o dwóch ważnych zasadach, które przekształcają z automatu twoją umowę na czas określony w umowę na czas nieokreślony.

Po pierwsze podpisanie czwartej umowy na czas określony (do liczby umów nie wlicza się umowa na okres próbny), powoduje jej przekształcenie w umowę na czas nieokreślony.

Druga zasada to zasada 33 miesięcy, które wyznaczają maksymalny czas stosunku pracy, jaki może być nawiązany na podstawie umów na czas określony. Po przekroczeniu tego limitu, Twoja umowa również staje się umową na czas nieokreślony.

Jak wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony?

Umowa na czas nieokreślony nie kończy się z upływem czasy, na jaki jest zawarta, bo jak sama nazwa wskazuje, nie ma ona daty końcowej. Oznacza to, że podstawową formą rozwiązania umowy jest jej wypowiedzenie z zachowaniem poniższych terminów:

- 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony poniżej 6 miesięcy;

- 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony powyżej 6 miesięcy;

- 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata (W przypadku wypowiedzenia umowy z powodu likwidacji bądź upadłości pracodawcy, możliwym jest skrócenie tego okresu do 1 miesiąca. Za pozostałą część okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie w formie wynagrodzenia.)

Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę, skutkuje koniecznością podania przez niego w wypowiedzeniu przyczyny. Prawo pracy nie zawiera katalogu takich przyczyn wypowiedzenia.

Dodatkowo umowa na czas nieokreślony może zostać rozwiązana:

- na mocy porozumienia stron, czyli zgodnego oświadczenia obu stron;

- przez pracodawcę z winy pracownika (potocznie dyscyplinarka): w racie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych; popełnienia przez pracownika przestępstwa, uniemożliwiającego dalszego zatrudnienia; utraty koniecznych uprawnień do zajmowania danego stanowiska;