Charakterystyka umowy na czas określony i umowy na zastępstwo w kontekście uprawnień rodzicielskich

Dla przyszłych Mam, posiadających umowę na czas określony, najwięcej wątpliwości budzi to, co wydarzy się po zakończeniu umowy w trakcie ciąży czy urlopów, związanych z rodzicielstwem? Czy pracodawca ma obowiązek ją przedłużyć? Czy w ogóle ma takie uprawnienie do przedłużenia podczas nieobecności przyszłej Mamy lub Mamy? Poniżej postaram się Ciebie mocno uspokoić i odpowiedzieć na wiele pytań, dotyczących tej umowy. Znajdziesz tu również bardzo ważne informacje o specyficznej formie umowy na czas określony - czyli o umowie na zastępstwo.