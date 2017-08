Umowa na okres próbny a ciąża

Pracownica w okresie ciąży znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji niezależnie od rodzaju umowy na jakiej jest zatrudniona. W okresie ciąży przepisy prawa polskiego chronią pracownice, aż do momentu rozwiązania i zakończenia okresu ochronnego jakim jest urlop rodzicielski. Zgodnie z artykułem 177 Kodeksu pracy, pracodawca nie może zwolnić pracownicy, która jest w ciąży.

Przepisu tego nie stosuje się jednak do pracownicy, która zawarła umowę próbną na okres jednego miesiąca.

Kiedy umowa na okres próbny ulega przedłużeniu

Gdy umowa na okres próbny była zawarta na okres dłuższy niż jeden miesiąc i uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu.

W dniu porodu pracownica traci status pracownika, wobec czego nie przysługuje jej prawo do macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego.

Przedłużenie umowy na okres próbny do dnia porodu nie dotyczy kobiet w ciąży, które zostały zatrudnione na umowę o zastępstwo w sytuacji usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Warto pamiętać, że w przypadku ciąży jeden miesiąc tego okresu wynosi 28 dni kalendarzowych, jak orzekł Sąd Najwyższy wyroku z dnia 5 grudnia 2002 r. (I PK 33/02).

Przedłużenie umowy po upływie trzeciego miesiąca ciąży daje pracownicy nie tylko prawo do wynagrodzenia - aż do momentu rozwiązania umowy o pracę, ale również w czasie ciąży nabędzie prawo do zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy. Natomiast po urodzeniu dziecka nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego na czas równy okresowi urlopu macierzyńskiego.

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem stron, albo z winy pracownika. Jednak w przypadku winy pracownika, zgodę na rozwiązanie umowy musi wyrazić organizacja związkowa działająca na terenie przedsiębiorstwa – stosuje się to tylko, jeżeli umowa na okres próbny została zawarta na okres co najmniej 1 miesiąca.

Pracodawca może rozwiązać umowę z pracownicą w ciąży w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji, pracodawca umowy musi uzgodnić termin rozwiązania z zakładową organizacją związkową.

Warto pamiętać, że gdy umowa zostaje rozwiązana za porozumieniem stron, pracownica musi być świadoma swojego stanu, oraz świadomie zrezygnować z ochrony. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 7 maja 1958 r., II CR 700/57.

