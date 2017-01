Urlop rodzicielski, wychowawczy i ojcowski w świadectwie pracy od 2017 r.

Konieczność wprowadzenia zmian we wzorze świadectwa pracy i uzupełnienia go o informacje dotyczące skorzystania przez dotychczasowego pracownika z uprawnień rodzicielskich jest konsekwencją dokonanych wcześniej modyfikacji odnośnie tych urlopów w kodeksie pracy.

Od 2 stycznia 2016 r. urlop ojcowski może być wykorzystywany w dwóch częściach, zaś rodzicielski w czterech. Ponadto, do 16 tygodni urlopu rodzicielskiego może być od zeszłego roku udzielone w późniejszym terminie tj. nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu. Żadna z części urlopu rodzicielskiego, co do zasady, nie może być krótsza niż 8 tygodni.

reklama reklama

Jako, że wskazane wyżej uprawnienia rodzicielskie, jeśli nie zostały jeszcze wykorzystane w całości lub w części, przysługują nadal u kolejnego pracodawcy musi on mieć wiedzę czy pracownik jest do nich jeszcze uprawniony. W świadectwie pracy należy wskazać także podstawę prawną udzielenia tych urlopów.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Od 1 stycznia 2017 r. trzeba w świadectwie pracy zamieszczać także informacje o wykorzystanym przez pracownika urlopie wychowawczym oraz o tym, czy pracownik korzystał z przysługującej mu w związku z nim ochrony stosunku pracy – uprawnienia do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy oraz ochrony przed zwolnieniem.

W nowym wzorze świadectwa pracy dokonano również korekty objaśnienia w ust. 5 pkt. 7 dotyczącym udzielonego pracownikowi zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14, dodając obok liczby dni możliwość wpisania także liczby godzin wykorzystanego zwolnienia.

Przedstawiamy aktualnie obowiązujący wzór świadectwa pracy.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy