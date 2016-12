Dwa dni na opiekę nad dzieckiem po rozwodzie - wzór oświadczenia

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik będący rodzicem dziecka ma prawo do 16 godzin albo dwóch dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w ciągu roku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Kiedy rozwiedzionemu pracownikowi przysługuje prawo do dwóch dni opieki nad dzieckiem? Przedstawiamy wzór oświadczenia o skorzystaniu ze zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat.