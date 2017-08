Zwiększenie ochrony roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy

Co kryje się pod pojęciem niewypłacalności pracodawcy ?

Definicję niewypłacalności reguluje ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności prawodawcy, natomiast Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 r. przyjęła projekt zmiany ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Według ustawy niewypłacalność pracodawcy zachodzi gdy sąd upadłościowy lub restrukturyzacyjny na podstawie przepisów prawa upadłościowego lub prawa restrukturyzacyjnego wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wobec pracodawcy wtórnego postępowania upadłościowego, o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, a także oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości pracodawcy. Jeżeli jego majątek nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, a także oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości w przypadku stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Co to jest data niewypłacalności ?

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 05 sierpnia 2014 r (sygn. akt I PK 4/14) uznał, iż datą niewypłacalności jest data wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie wniosku o ogłoszeniu upadłości pracodawcy.

Stanowisko doktryny nie było w tym zakresie jednorodne, wcześniej sądy uznawały, że datą niewypłacalności jest data złożenia wniosku o upadłości lub data data uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Co dzieje się w sytuacji, gdy pracodawca stał się niewypłacalny?

W sytuacji, gdy pracodawca stał się niewypłacalny uprawnionymi do roszczenia w stosunku do niewypłacalnego pracodawcy są: pracownicy, byli pracownicy, uprawnieni do renty członkowie rodziny zmarłego pracownika lub byłego zmarłego pracownika. Należne sumy są zaspokajane ze środków Funduszu. Zaspokojeniu z takich środków podlegają należności z tytułu: wynagrodzenia za pracę, przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonania pracy, zwolnienia od pracy, za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,