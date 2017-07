Ochrona pracy kobiet – 2017 r.

Na czym polega ochrona zdrowia pracy kobiet ?

Jednym z głównych przejawów ochrony pracy kobiet jest zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub nadmiernie szkodliwych dla zdrowia. Ma on charakter bezwzględny, co oznacza, iż pracodawca nie może zatrudniać pracownicy przy tych pracach, nawet, jeżeli zostanie wyrażona zgoda na podjęcie pracy. Zakazy mają charakter powszechny w tym sensie, że są adresowane do wszystkich pracodawców oraz obejmują wszystkie pracownice bez względu na podstawę prawną i okres ich zatrudnienia. Naruszenie tego zakazu przez pracodawcę upoważnia kobietę do odmowy wykonywania pracy.

Zakazy o których mowa powyżej mogą dotyczyć wszystkich kobiet, bądź kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia. Takie prace są związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała podczas pracy.

Zabronione są także prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym, prace w hałasie oraz w drganiach, prace narażone na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych, prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości, prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu, prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych, prace grążące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi. Ponadto omawiane zakazy są wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią z dnia 3 kwietnia 2017r.

Obowiązki pracodawcy

Jeśli pracodawca zatrudnia kobietę przy pracy, która jest jej wzbroniona pracodawca powinien zapewnić jej inną odpowiednią pracę, a jeżeli jest to niemożliwe przysługuje mu uprawnienie do wypowiedzenia stosunku, chyba że ten stosunek pracy jest pod szczególną ochroną. Pracodawca, który zatrudnia kobietę w ciąży bądź kobietę karmiącą dziecko piersią przy pracy wzbronionej, obowiązany jest przenieść ją do innej odpowiedniej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe to wtedy ma obowiązek zwolnić taką pracownicę ze świadczenia pracy.

W sytuacji, gdy w czasie trwania stosunku pracy okaże się, że pogorszeniu uległy warunki pracy, którą wykonuje pracownica w ciąży lub karmiąca dziecko piersią i jest to istotne pogorszenie, że zgodnie z przepisami pracownica nie powinna wykonywać tej pracy, w takiej sytuacji pracodawca zobowiązany jest do dostosowania warunków pracy do wskaźników, które w sposób dopuszczalny pozwolą na wykonywanie pracy. Pracodawca także może odpowiednio skrócić czas pracy, aby wyeliminować wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie kobiety. Jeśli jest to niemożliwe pracownicę należy w trybie niezwłocznym przenieść do innej pracy, a gdy jest i to niemożliwe, należy taką pracę zwolnić z obowiązku pracy. Jeżeli pracownica w ciąży lub karmiąca piersią dziecko przedstawi pracodawcy zaświadczenie lekarskie, które stwierdza, iż wykonywana praca ma negatywny wpływ, a która nie została nie została zawarta w wykazie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, na jej zdrowie.

Jeżeli pracownicy wskutek zmiany warunków pracy lub skrócenia czasu pracy lub przeniesienia do innej pracy uległo zmniejszenie wynagrodzenia za wykonaną pracę w takiej sytuacji przysługuje jej dodatek wyrównawczy. Pracownica natomiast, która została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy przez cały czas tego zwolnienia zachowuje prawo do wynagrodzenia.

W sytuacji gdy przyczyny uzasadniające modyfikację stosunku pracy pracownicy ustaną to oznacza, iż pracodawca jest zobowiązany do ponownego zatrudnienia kobiety przy pracy określonej w umowie o pracę oraz w umówionym wcześniej wymiarze czasu pracy.

