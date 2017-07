Ekonomiczne i praktyczne korzyści wynikające z leasingu pracowników

Kiedy warto skorzystać z leasingu pracowników?

Leasing pracowniczy zyskuje coraz większą popularność wśród polskich pracodawców, szczególnie w sytuacjach, w których niezbędne jest szybkie pozyskanie do zrealizowania zadania w określonym czasie odpowiedniej liczby, właściwie wykwalifikowanych pracowników. Przed podjęciem tej formy współpracy warto zapoznać się z wymogami prawnymi tej formy zatrudnienia.

Pracodawca może liczyć na „wypożyczenie” specjalistów na poszczególnych stanowiskach (tzw. body leasing) lub całych zespołów o określonych kompetencjach (team leasing), na czas niezbędny do zrealizowania umówionego zadania. Leasing pracowniczy najczęściej jest wykorzystywany:

gdy powstaje potrzeba wykonania jednorazowego lub rzadko powtarzającego się zadania,

w celu zastąpienia nieobecnych pracowników na czas przebywania przez nich na urlopach, zwolnieniach, czy urlopach związanych z rodzicielstwem,

gdy pojawiają się zadania, do których zatrudnieni pracownicy nie posiadają niezbędnych uprawnień,

gdy niezbędne jest czasowe zwiększenie zatrudnienia z powodu intensyfikacji zadań w danym okresie,

w celu optymalizacji procesu zatrudnienia w firmie dzięki możliwości przeniesienia kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników w ramach przepisów prawa pracy w koszty usługi zewnętrznej.

Jakich korzyści może spodziewać się pracodawca, który zdecyduje się na skorzystanie z alternatywy do tradycyjnego rekrutowania i zatrudniania pracowników?

Główną zaletą tego rodzaju rozwiązań jest przeniesienie kosztów zadań związanych z poszukiwaniem odpowiedniego kandydata a także obsługą kadrowo-płacową pracowników na leasingodawcę, czyli np. wyspecjalizowaną w danym obszarze firmę outsourcingową. Spodziewanych i możliwych korzyści z takiej formy współpracy może być jednak znacznie więcej. Do najczęściej wymienianych przez pracodawców korzyści należą:

pozyskanie w krótkim czasie pracownika do wykonania określonych zadań;

wyeliminowanie kosztów związanych z prowadzeniem często czasochłonnych i długotrwałych procesów rekrutacyjnych;

przeniesienie obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i zadań w zakresie obsługi kadrowo-płacowej na leasingobiorcę;

brak jakichkolwiek zobowiązań leasingodawcy wobec pracownika świadczącego pracę w formie leasingu, zarówno podczas świadczenia pracy jak i po ustaniu leasingu;

możliwość zrezygnowania z usług osoby, która nie wywiązuje się ze swoich zadań i wymiany na innego pracownika bez ponoszenia ryzyka i ewentualnych kosztów sporów sądowych;

potraktowanie okresu leasingu jako rodzaju okresu próbnego i w efekcie podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracownika po upływie okresu leasingu, bez ponoszenia ryzyka;

zmniejszenie kosztów pracodawcy wynikających z prawa pracy.

W tradycyjnym procesie pracodawca zatrudniający pracownika ponosi wszelkie koszty związane z zadaniami z przeprowadzaniem procesu rekrutacji i selekcji odpowiedniej liczby kandydatów. koszty badań lekarskich, szkoleń BHP oraz innych szkoleń wdrożeniowych do pracy na danym stanowisku. Jest też odpowiedzialny każdorazowo za dopełnienie wszelkich obowiązków związanych ze zgłoszeniem pracownika i/lub członków jego rodziny do ZUS, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, rozliczaniem pracownika po zakończeniu realizacji zadania, etc.

W przypadku leasingu pracowniczego, wszystkie te obowiązki bierze na siebie leasingodawca - wykwalifikowana firma outsourcingowa posiadająca duże doświadczenie w przeprowadzaniu selekcji kandydatów, wiedzę merytoryczną oraz kompetencje - koncentrując swoje zasoby na przedstawieniu leasingobiorcy odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz praktycznym przygotowaniu pracownika do profesjonalnego, zgodnego z oczekiwaniami klienta wykonywania zadań.

Leasingodawca bierze na siebie całą odpowiedzialność za proces zatrudnienia i ewentualnego rozliczenia się z pracownikiem, w przypadku rozwiązania stosunku pracy oraz za realizację wszelkich obowiązków kadrowo-płacowych wobec tego pracownika.

Dla równowagi warto też przedstawić te elementy leasingu pracowniczego, które mogą być postrzegane jako jego wady. Często wskazuje się tutaj:

niestabilność i zmienność zespołu pracowniczego;

brak identyfikacji z firmą ze strony pracownika świadczącego pracę w ramach leasingu, miedzy innymi przez fakt krótkotrwałego związania się z daną firmą, tylko na okres zatrudnienia wykonywania określonej pracy czy zastępowania danego pracownika;

trudność z motywowaniem do wysokiej wydajności pracy pracowników tymczasowych a tym samym ograniczony wpływ na możliwość zwiększania ich zaangażowania i efektywności pracy;

trudności w ramach komunikacji pomiędzy pracownikami tymczasowymi oraz zatrudnionymi na stałe.

Dane rynkowe wskazują na rozwój tej dziedziny usług a także coraz większe zainteresowanie leasingiem zarówno ze strony pracodawców jak i samych pracowników, którzy w tej formie współpracy dostrzegają dla siebie szanse na elastyczność i rozwój swoich kompetencji, wskazują na przewagę zalet stosowania nowych rozwiązań w zakresie zatrudniania pracowników.

Jednak biorąc pod uwagę zarówno liczne korzyści jak i potencjalne trudności takich rozwiązań jak leasing pracowniczy, to do pracodawców ostatecznie należy ocena jaka forma zatrudnienia pracownika czy zespołów pracowników jest dla nich w tym momencie bardziej korzystna zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i praktycznym.

Autor: Ilona Węgłowska-Hajnus, Payroll Supervisor

Źródło: Accace Sp. zo.o.