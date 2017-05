Świadectwo pracy od 1 czerwca 2017 r.

Dotychczas pracodawca, zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy był obowiązany w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy. Wydanie świadectwa pracy nie mogło być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Obecnie ustawodawca od 1 czerwca 2017 roku wprowadza zmiany m.in. w terminach na wydanie świadczeń, obowiązku sprostowania świadectwa pracy i niektórych innych przepisów kodeksowych.

Ile czasu na wydanie świadectwa?

Resort pracy od 1 czerwca zmienia terminy na wydanie świadectw pracy w razie konieczności ich sprostowania. Zmieniona zostanie treść § 7 ust. 2 - „2. W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.” Poprzednie brzmienie przepisu wyznaczało termin 3 dniowy, co oznacza, że zmiana znacząco wydłuża czas pracodawcy na wydanie pracownikowi nowego świadectwa pracy.

Także treść ust. 3 tego samego paragrafu zmienia się. Obecnie w razie prawomocnego orzeczenia sądu o przywrócenia pracownika do pracy lub przyznania mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy pracodawca, w razie żądania pracownika, ma 3 dni na dodanie informacji o takim orzeczeniu do świadectwa pracy. Wraz z wejściem w życie nowego rozporządzenia, termin ten także zostanie wydłużony do 7 dni.

Ugoda między pracodawcą o pracownikiem

Zmiany w rozporządzeniu uzupełnią także regulacje dotyczące wydawania nowego świadectwa pracy w razie zawarcia ugody między pracownikiem a pracodawcą. Będzie on zobowiązany do wydania takiego świadectwa w ciągu 7 dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd.

Prawomocne orzeczenie sądu o odszkodowanie na rzecz pracodawcy

Jeżeli pracownik rozwiązał umowę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1¹ Kodeksu pracy, sąd może orzec na rzecz pracodawcy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy. W takim wypadku, pracownik w obecnej regulacji ma 3 dni na przedłożenie pracodawcy świadectwa pracy w celu uzupełnienia jego treści o orzeczenie sądu. Od 1 czerwca czas ten będzie wynosił 7 dni.

W razie niespełnienia tego obowiązku przez pracownika, pracodawca wzywał go aby przedłożył świadectwo pracy do uzupełnienia w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania. Nowa regulacja daje pracownikowi na to aż 7 dni. Pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo po uzupełnieniu w ciągu 7 dni, wcześniej obowiązywał go termin 3 dniowy.