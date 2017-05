Zapis w świadectwie pracy dotyczący informacji o zajęciu komorniczym

Problem

Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy zajęcie komornicze jednego z pracowników. Nie dokonywaliśmy zajęcia wynagrodzenia, bo pracownik zarabiał i nadal zarabia minimalne wynagrodzenie. Pracownik zakończył pracę w naszej firmie i w związku z tym przygotowujemy mu świadectwo pracy. Czy mamy obowiązek wpisać w nim informację o zajęciu komorniczym, skoro go nie dokonaliśmy? Jeżeli tak, to co dokładnie należy zamieścić w świadectwie pracy?

Rada

Tak. Mają Państwo obowiązek zamieścić w świadectwie pracy informację o zajęciu komorniczym, nawet jeśli potrącenia nie były realizowane. W ust. 6 tego dokumentu należy wpisać: oznaczenie komornika, numer sprawy egzekucyjnej oraz wartość potrąconych kwot, która w tym przypadku będzie wynosić 0 zł.

Uzasadnienie

Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia pracodawca musi pozostawić pracownikowi kwotę wolną od zajęcia komorniczego (art. 881 § 2–3 Kodeksu postępowania cywilnego). Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości (art. 871 Kodeksu pracy):

● minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

● 75% minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

● 90% minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych.

Przedstawione wartości są proporcjonalnie zmniejszane w przypadku zatrudnienia na część etatu.

Jeśli pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy jest wynagradzany ustawową stawką minimalną, wówczas pracodawca pozostawia mu całą pensję mimo zajęcia komorniczego. Czyni tak jedynie w sytuacji, gdy zajęcie dotyczy innych należności niż alimenty.

Zajęcie komornicze w świadectwie pracy

Zajęcie komornicze obowiązuje nawet wtedy, gdy zadłużony pracownik zmieni pracę lub przyjmie nowe zlecenie (art. 884 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Dlatego w razie rozwiązania stosunku pracy dotychczasowy pracodawca musi zamieścić wzmiankę o zajęciu należności w wydanym pracownikowi świadectwie pracy. Jeżeli nowy pracodawca pracownika jest mu znany, przesyła temu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia. Ma też obowiązek powiadomić o tym komornika i pracownika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Informacja w świadectwie pracy powinna zawierać oznaczenie komornika, który zajął należność, oraz numer sprawy egzekucyjnej, jak również wskazać wysokość już potrąconych kwot (art. 884 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego). Jeśli ze względu na kwotę wolną od zajęcia i rodzaj egzekwowanych świadczeń pracodawca nie przekazał wierzycielowi nawet złotówki, wówczas w świadectwie pracy wpisuje 0 zł jako wartość potrąconych kwot.