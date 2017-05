Do kiedy wydać świadectwo pracy za umowy terminowe zakończone przed 1 stycznia 2017 r.

Problem

Zawarliśmy z pracownikiem umowę na okres próbny od 1 marca do 31 maja 2016 r. Po tej umowie podpisaliśmy z nim umowę na czas określony do 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi, wprowadzonymi w związku ze zmianami w wydawaniu świadectw pracy od 1 stycznia 2017 r., pracodawcy mają czas na wystawienie świadectw pracy za zakończone przed zmianą przepisów umowy terminowe do 30 czerwca 2017 r. Czy powinniśmy wystawić pracownikowi świadectwo pracy za zakończoną umowę na okres próbny?

Nie. Jeżeli okres zatrudnienia trwał 1 stycznia 2017 r., to nie muszą Państwo wydawać pracownikowi świadectwa pracy za zakończoną umowę na okres próbny. Świadectwo pracy za okres pracy na podstawie umowy na okres próbny będą Państwo musieli wydać wyłącznie na pisemny lub elektroniczny wniosek pracownika.

Po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r. w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej (art. 97 § 11 Kodeksu pracy). Wniosek ten może być złożony w każdym czasie i powinien dotyczyć wydania świadectwa pracy obejmującego poprzednie okresy zatrudnienia albo wszystkie okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. W przypadku złożenia wniosku przez pracownika pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Poprzednio obowiązujące przepisy przewidywały obowiązek wydawania przez pracodawców świadectw pracy za zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umów terminowych, zawartych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów. Świadectwo pracy było wydawane w dniu upływu tego terminu. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypadało po upływie tego terminu, świadectwo pracy było wydawane w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy. Wcześniej pracodawca miał obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy na jego wniosek po każdym okresie zakończonego zatrudnienia.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, jeżeli w dniu wejścia w życie nowelizacji, tj. 1 stycznia 2017 r., nie upłynął termin na wydanie świadectwa pracy zgodnie z dotychczasowymi przepisami, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy do 30 czerwca 2017 r. za zakończone w dniu wejścia w życie nowelizacji okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy (art. 22 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego dla przedsiębiorców). Przed upływem tego terminu pracownik może żądać wydania świadectwa pracy za zakończone w dniu wejścia w życie nowelizacji okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Pracodawca jest wówczas zobowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika w tej sprawie. Zatem pracodawca musi wydać do 30 czerwca 2017 r. świadectwo pracy tylko wówczas, gdy już nie zatrudniał pracownika 1 stycznia 2017 r., a nie wydał mu świadectwa pracy za okresy pracy przypadające do 31 grudnia 2016 r.