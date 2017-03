Zmiana kary porządkowej przez sąd

Odpowiedź: Sąd pracy rozstrzygając sprawę w związku z zastosowaną karą porządkową na korzyść pracownika uchyla udzieloną karę porządkową w całości.

Kodeks pracy w art. 108 wskazuje rodzaje przewinień pracownika uzasadniające zastosowanie kary porządkowej. Pracodawca może nałożyć karę upomnienia lub nagany za: nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także niestosowanie się do przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Ponadto za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Oczywiście, choć Kodeks pracy daje pracodawcy w uzasadnionych przypadkach możliwość zastosowania odpowiedzialności porządkowej, nie ma on takiego obowiązku. Ponadto, pracodawca może decydować o wyborze kary porządkowej nagany lub upomnienia w ramach tych tej samej kategorii naruszeń obowiązków pracowniczych. Natomiast kara pieniężna może być udzielona tylko w ściśle określonych przypadkach - odrębnie od pozostałych kar. Zgodnie z art. 111 K.p. przy stosowaniu wszystkich kar, należy uwzględnić w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. W konsekwencji, zachowanie pracodawcy zmierzające do nałożenia kary nie może być dowolne.

Ponadto, możliwość stosowania kar jest ograniczona terminami. Zgodnie z przepisem art. 109 K.p. kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego oraz po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia i można ją wymierzyć jedynie po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Poza tym, kara pieniężna za jedno naruszenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty (art. 108 § 3 K.p.). Porównanie treści wskazanych przepisów prowadzi do wniosku, iż istnieje gradacja kar, w której najlżejszą karą jest kara upomnienia a najcięższą kara pieniężna. Zastosowanie jakiejkolwiek kary porządkowej zależy od okoliczności konkretnego przypadku.