Jak w 2017 r. zmieniły się przepisy dotyczące pracodawców?

Wspomniane modyfikacje zawiera ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255). Jej celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, głównie przez redukcję niektórych obowiązków administracyjnych i doprecyzowanie kwestii wywołujących wątpliwości interpretacyjne.

Regulaminy zakładowe

Od 1 stycznia 2017 r. podniesiono do 50 poziom liczby pracowników zobowiązujący pracodawcę nieobjętego układem zbiorowym pracy do ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy. Przy stanie zatrudnienia poniżej 50 pracowników powyższe akty wewnątrzzakładowe mogą być tworzone dobrowolnie, jednak z pewnym zastrzeżeniem. W zakładach, w których liczba pracowników osiąga 20, ale jest mniejsza niż 50, utworzenie regulaminu pracy/wynagradzania jest obligatoryjne w sytuacji, gdy zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.

Do 31 grudnia 2016 r. omawiane regulacje zakładowe mieli obowiązek tworzyć pracodawcy dający zatrudnienie co najmniej 20 pracownikom, chyba że byli oni objęci zbiorowym układem pracy.

Uproszczenie zasad wydawania świadectw pracy

Do końca 2016 r. wystawianie świadectwa pracy za okresy zatrudnienia terminowego przysparzało służbom kadrowym wiele problemów. Szczególną uwagę trzeba było zwracać na upływ 24 miesięcy od nawiązania pierwszej umowy terminowej i na to, czy okres ten upłynął w trakcie trwającej umowy. Z tego powodu ustawodawca, chcąc zniwelować obciążenia pracodawców związane ze sporządzaniem świadectw pracy, wprowadził od stycznia 2017 r. reguły, w myśl których:

● jeśli dochodzi do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia, wówczas pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które nie wydano świadectwa pracy, tylko na wniosek tego pracownika (złożony w każdym czasie w formie papierowej lub elektronicznej) – w takich okolicznościach czas na wydanie świadectwa to 7 dni od wpływu wniosku,

● w przypadku gdy pracodawca nie ma zamiaru zatrudnić tego samego pracownika w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia, jest on zobligowany do wydania świadectwa pracy obejmującego poprzednie lub wszystkie okresy zatrudnienia tego pracownika, za które nie wydano mu świadectwa pracy.