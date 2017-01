Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017 - dotacje na szkolenia

Wsparcie w ramach KFS w 2016 roku zostało rozdysponowane w błyskawicznym tempie. W 2017 roku dostępna jest nowa pula środków - 199 588 tys. zł i nowe priorytety. Sprawdź, czy możesz skorzystać z dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji!

Pracodawcy oraz pracownicy, którym zależy na szkoleniu lub innej formie podnoszenia kompetencji, mogą zgłosić się do urzędu pracy o pomoc w finansowaniu. Urząd w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może sfinansować koszty kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. Dodatkowo finansowane są również koszty badań lekarskich i psychologicznych wymagane do podjęcia kształcenia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość przyznanych środków na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku mikroprzedsiębiorstw – mniej niż 10 pracowników, starosta możne sfinansować aż 100 proc. poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. To oznacza, że maksymalnie można otrzymać ponad 11 tys. zł. Pozostałe przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów, znów do wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Środki przyznawane są na kształcenie pracodawców oraz pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu.

Priorytety wydatkowania

W roku 2017 wsparcie będzie przyznawane na kształcenie ustawiczne w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Środki na podniesienie kwalifikacji zostaną przyznane również na kształcenie w zawodach deficytowych w danym powiecie lub województwie. Wsparcie uzyskają również osoby, które udokumentują wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Jak uzyskać środki

Pracodawcy zainteresowani środkami na sfinansowanie kosztów kształcenia powinni złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności. We wniosku należy podać dane firmy, wybraną formę podnoszenia kwalifikacji, termin jej realizacji, całkowity koszt wydatków oraz wysokość wnoszonego wkładu własnego. Należy również uzasadnić potrzeby odbycia kształcenia, uwzględniając obecne lub przyszłe potrzeby.

