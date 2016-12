Ważne zmiany dla pracodawców od 1 stycznia 2017 r.

16 grudnia 2016 r. została uchwalona ustawa wprowadzająca tzw. pakiet „100 zmian dla firm”. Obejmuje ona również zmiany w Kodeksie pracy. W pełni je popieramy, ponieważ zmierzają one do złagodzenia obowiązków ciążących na pracodawcach. Jednocześnie przypominamy o tym, że nowe przepisy zaczynają obowiązywać już od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany dla pracodawców

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju jako pakiet deregulacyjny, również w obszarze prawa pracy. Nowelizacja przewiduje złagodzenie obowiązków z zakresu prawa pracy dla małych pracodawców, zatrudniających do 50 pracowników, co my także postulowaliśmy. Zgodnie z nowymi przepisami zostaną podniesione progi dotyczące obowiązków tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy – z obecnych 20 do 50 pracowników. Przy czym, pracodawca zatrudniający co najmniej 20, a mniej niż 50 pracowników będzie zobowiązany do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy, jeżeli ze stosownym wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Nowe świadectwa pracy

Nowelizacja wprowadza także nowe zasady dotyczące wydawania świadectw pracy. Zgodnie z nimi, jeśli zatrudnienie nie będzie kontynuowane, tzn. pracodawca nie zamierza zawrzeć z pracownikiem kolejnej umowy w ciągu 7 dni od rozwiązania poprzedniej, to świadectwo pracy trzeba będzie wydać niezwłocznie. Będzie ono obejmowało okres, za który wcześniej nie wydano świadectwa. Natomiast w przypadku kontynuacji zatrudnienia, pracodawca będzie zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek (złożony w formie pisemnej lub elektronicznej). Wówczas pracodawca będzie miał 7 dni na wystawienie świadectwa pracy. Regulacja ta jest bardziej korzystna niż dotychczasowe przepisy nakładające na pracodawców obowiązek wydawania świadectw pracy po upływie 24-miesięcy zatrudnienia, a dodatkowo rozstrzyga wątpliwości prawe związane z wystawianiem świadectw pracy.

Umowa o współodpowiedzialności materialnej pracowników

Nowe przepisy doprecyzowują też, iż umowa o współodpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Dotychczasowe brzmienie przewidywało postać pisemną, ale nie odnosiło się do skutków jej niedochowania. Dokonanie takiego zastrzeżenia jednoznacznie przesądzi o wymaganej formie prawnej dla tego rodzaju umowy.

Wydłużenie terminu odwołania do sądu

Kolejna zmiana wprowadzona w Kodeksie pracy dotyczy wydłużenia do 21 dni terminów na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz żądania nawiązania umowy o pracę. Taka regulacja realizuje porozumienie partnerów społeczne zawarte w ramach Rady Dialogu Społecznego. Zarówno organizacje pracodawców, jak i związków zawodowych były zgodne co do tego, że obecne terminy powinny zostać ujednolicone oraz wydłużone.

Inicjatywy zmierzające do ograniczenia obowiązków po stronie pracodawców, w szczególności w obszarze prawa pracy, są jak najbardziej uzasadnione. Mają one bowiem pozytywny wpływ na decyzje dotyczące zatrudniania pracowników w oparciu o umowy o pracę. Liczymy na to, że nowelizacja Kodeksu pracy, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. również przyniesie taki efekt.

Wioletta Żukowska-Czaplicka, ekspert Pracodawców RP