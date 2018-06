RODO: monitoring pracowników, kontrola poczty elektronicznej

Wielu pracodawców decyduje się na kontrolowanie zachowań zatrudnionych osób wykorzystując monitoring wizyjny. W niektórych firmach praktykowane jest także sprawdzanie służbowej korespondencji. RODO wymaga podstawy ustawowej dla takiego przetwarzania danych. W jakich sytuacjach jest ono dozwolone – wyjaśnia ekspert ODO 24.

Monitoring wizyjny

W miejscu pracy od dawna wywołuje on wiele kontrowersji związanych z ochroną danych osobowych zatrudnionych. Zgodnie z RODO urządzenia do obserwacji mogą być zamontowane w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby pracodawcę na szkodę. Korzystanie z monitoringu nie jest jednak dozwolone w celu kontrolowania jakości wykonywanych przez pracownika działań. Dodatkowo warto także pamiętać, że nie wolno go prowadzić w każdym pomieszczeniu.

Monitoring co do zasady nie może być instalowany w m.in. w miejscach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarni oraz pomieszczeniach udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Nie dozwolone jest także przechowywanie nagrań dłużej niż 3 miesiące od dnia zapisu. Po upływie tego okresu należy niezwłocznie zniszczyć materiał, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. RODO jednak przewiduje wyjątek od tej zasady – w przypadku gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – mówi Paweł Domagała, specjalista ds. ochrony danych, ODO 24.

Pracownicy mogą odetchnąć z ulgą. Bez odpowiedniego uprzedzenia właściciel firmy nie może zainstalować kamer. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym osoby zatrudnione muszą wiedzieć o nadzorze wizyjnym nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Ponadto nie później niż 1 dzień przed jego uruchomieniem pracodawca powinien oznaczyć pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych. Co więcej, należy na piśmie przekazać cele, zakres oraz sposób zastosowania kamer, jeszcze przed dopuszczeniem osób do pracy.

Poczta elektroniczna

Unijny ustawodawca dopuszcza kontrolę poczty e-mail pracowników, jednak pod warunkiem, że jest to niezbędne do zapewnienia optymalnego wykorzystania ich czasu oraz właściwego użytkowania udostępnionych narzędzi pracy. Powinno się to odbywać z uwzględnieniem i poszanowaniem tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych zatrudnionych. Podobnie jak w przypadku standardowych kamer właściciele firm muszą poinformować o kontrolowaniu korespondencji osoby zainteresowane.

Pracodawca chcąc stosować monitoring w jakiejkolwiek formie powinien zadbać o to, aby każdy pracownik mógł bez problemu zapoznać się z zasadami jego stosowania oraz mieć stały i łatwy wgląd w dany dokument. W związku z tym wszystkie kwestie dotyczące kamer powinny znajdować się w układzie zbiorowym pracy, porozumieniu zbiorowym lub ostatecznie w dokumencie ogłoszonym w sposób zwyczajowy w danym zakładzie pracy – podsumowuje Paweł Domagała ODO 24. Pamiętajmy, że za naruszenie przez przedsiębiorcę przepisów RODO będzie groziło nałożenie wysokiej kary finansowej – do 20 mln euro lub 4 proc. wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa – dodaje.

Paweł Domagała ODO 24