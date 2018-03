Handel w niedziele w 2018 r. - wykaz niedziel handlowych

Od 1 marca wchodzi w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele. Zgodnie z nią w 2018 r. w każdym miesiącu handlowe będą po dwie niedziele, w 2019 r. - po jednej na miesiąc, a od 2020 r. handlować będzie można siedem niedziel w roku. Te siedem wyjątków obejmie: dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia, jedną przed Wielkanocą oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.

Ograniczenie handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem obejmuje również 24 grudnia (Wigilia) oraz sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. W tych dniach, w placówkach handlowych, po godzinie 14:00, zakazany jest handel oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania czynności związanych z handlem.

- Ograniczenie handlu w niedzielę to ważna i wyczekiwana zmiana. Pierwsza niedziela wolna od handlu przypada 11 marca. Zobaczymy, jak ustawa będzie realizowana. Dopiero po analizie sytuacji możliwe będą ewentualne rozmowy o nowelizacji przepisów. – powiedział wiceminister Stanisław Szwed.

Projekt obywatelski

Rozwiązania przyjęte w ustawie są efektem prac parlamentarnych nad obywatelskim projektem, który 22 września 2016 r. wpłynął do Sejmu RP. Prace nad projektem trwały niemal półtora roku.

W ich trakcie do projektu wprowadzono istotne zmiany, dotyczące m.in.: etapowego wprowadzania liczby niedziel z zakazem handlu, regulacji dotyczących zakazu handlu i pracy w placówkach handlowych w święta, rezygnacji z objęcia przepisami ustawy takich podmiotów jak: centra logistyczne, centra magazynowe, terminale kontenerowe, czy centra dystrybucyjne.

- Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele to projekt obywatelski, ale nasze ministerstwo aktywnie włączyło się w prace nad zmianą przepisów. Udało nam się zawrzeć dobry kompromis. Ważnym jego elementem jest etapowość zmian. – powiedział wiceminister Stanisław Szwed.

Wpływ przepisów na rynek pracy

Nowe przepisy nie powinny negatywnie wpłynąć na rynek pracy. Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra, mamy rynek pracownika. W samym tylko handlu brakuje ok. 150 tys. pracowników. Pracodawcy zgłosili w styczniu br. 144,5 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, czyli aż o 47,3 tys. w stosunku do poziomu z roku wcześniej. Wzrost ten odnotowano we wszystkich województwach.

Kontrola placówek handlowych

Kontrolę przestrzegania przepisów ustawy powierzono Państwowej Inspekcji Pracy. Co ważne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PIP podpisały porozumienie, aby interpretacja przepisów była jednoznaczna zarówno ze strony ministerstwa jak i inspekcji.

Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy. Osoby, które naruszą przepisy ustawy, podlegają karze grzywny w wysokości od 1 000 do 100 000 zł. Dodatkowo do Kodeksu karnego dodano nowy art. 218a, który mówi o tym, że za złośliwe lub uporczywe działania naruszające przepisy ustawy o ograniczeniu o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności.

- Szczególnie istotne jest, aby wszyscy rozumieli nie tylko prawny, ale także społeczny aspekt przyjętych rozwiązań. Na dziś zakładamy dobrą wolę wszystkich stron, zakładamy że nie będzie prób obchodzenia przepisów.– dodał wiceminister Szwed.