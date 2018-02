Dzień wolny za święto przypadające w sobotę a urlop wypoczynkowy

Dzień wolny za święto Trzech Króli, przypadające w sobotę 6 stycznia 2018 r., został wyznaczony na piątek 5 stycznia. Jeden z pracowników będzie w tym czasie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Czy przysługuje mu dodatkowy dzień wolny – pyta Czytelnik z Suwałk.

Urlop wypoczynkowy udzielany jest tylko na dni pracy. Nie można go zatem udzielić na dzień wyznaczony przez pracodawcę jako wolny za święto Trzech Króli (6 stycznia). Jeżeli jednak ten dzień objęty jest okresem korzystania przez pracownika z urlopu, to oznacza, że w tym dniu nie ma on zaplanowanej pracy i dzień ten będzie traktowany podobnie jak np. wolna sobota czy niedziela.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym, które przypada w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 § 2 ustawy - Kodeks pracy; dalej: k.p.). Dotyczy to również sytuacji, gdy święto przypada w dniu wolnym od pracy, jeśli jest to dzień inny niż niedziela. Święto przypadające w sobotę, 6 stycznia 2018 r., obniża o 8 godzin liczbę godzin do przepracowania i obniża liczbę dni pracy w okresie rozliczeniowym.

Mimo że przepisy nie wymagają wprost "oddawania" dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym od pracy (np. w przypadku wskazanym w pytaniu święto wypada w sobotę), to z art. 130 § 2 k.p. wynika, że jest to konieczne, skoro każdy z tych dni obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W większości sytuacji - zawsze przy stosowaniu podstawowego systemu czasu pracy - jest to równoważne jednemu dniu roboczemu. Przy pracy przez 5 dni w tygodniu wyznaczenie wolnego dnia jest konieczne ze względu na obowiązek zapewnienia minimalnej liczby dni wolnych od pracy. Pracownik w okresie rozliczeniowym powinien mieć bowiem łączną liczbę dni wolnych od pracy odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.

Ustalenie dnia wolnego za święto w dniu wolnym od pracy musi odbywać się w ramach tego samego okresu rozliczeniowego czasu pracy, w którym występuje to święto.

Dopuszczalne jest zindywidualizowanie kwestii "odbioru" dnia wolnego. Pracodawca może zatem wyznaczyć jeden dzień wolny dla wszystkich, ale także ustalić różne dni wolne, dla różnych pracowników.

W przypadku wyznaczenia dnia wolnego przez pracodawcę nie ma już konieczności ponownego jego zapewniania osobom, które w tym okresie są nieobecne w pracy (np. ze względu na chorobę czy korzystanie w tym okresie z urlopu wypoczynkowego). Należy jednak pamiętać, że urlopu udziela się wyłącznie na dni pracy (art. 1542 § 1 k.p.). W sytuacji gdy termin odbioru dnia wolnego został już wyznaczony przez pracodawcę, na ten dzień nie można udzielić urlopu i tym samym godzinowy wymiar urlopu nie ulega obniżeniu o liczbę godzin, jakie pracownik miałby do przepracowania tego dnia. Nie ma przy tym znaczenia to, czy termin urlopu został już wcześniej ustalony, czy nie. W momencie gdy dany dzień jest dniem wolnym, nie jest udzielany na niego urlop. Samo ustalenie urlopu (plan urlopów wypoczynkowych lub zaakceptowany wniosek) nie ogranicza bowiem pracodawcy w planowaniu pracy pracowników.

Pracownik wnioskował w grudniu 2017 r. o urlop na 5 stycznia 2018 r. i otrzymał zgodę pracodawcy. Pracodawca 2 stycznia 2018 r. wyznaczył 5 stycznia 2018 r. dniem wolnym za święto Trzech Króli przypadające w sobotę 6 stycznia. Mimo podpisanego wniosku urlopowego pracownikowi w dniu 5 stycznia 2018 r. przysługuje dzień wolny za święto. Tak samo byłoby, gdyby pracownik miał zaplanowany urlop na 5 stycznia 2018 r. w planie urlopów, a pracodawca ustaliłby grafik, w którym 5 stycznia 2018 r. byłby dniem wolnym.

Podstawa prawna:

● art. 130 § 2, art. 1542 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962).