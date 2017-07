System przerywanego czasu pracy - kiedy można go zastosować, jak wprowadzić

Kiedy można zastosować system przerywanego czasu pracy?

System przerywanego czasu pracy może zostać zastosowany, w przypadku gdy zapotrzebowanie na pracę występuje jedynie w określonych porach dnia, a przez pozostałą jego część zapotrzebowania nie ma lub jest bardzo niskie. Pozwala on uniknąć problemów z organizowaniem pracy pracowników i rozliczaniem czasu pracy.

System przerywanego czasu pracy

Przerywany system czasu pracy charakteryzuje się zastosowaniem jednej niewliczanej do czasu pracy przerwy w pracy, trwającej nie dłużej niż 5 godzin. Może on zostać wprowadzony, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją (art. 139 § 1 k.p.). W praktyce jego wprowadzenie następuje w sytuacji, gdy działalność pracodawcy związana jest z bardzo dużym natężeniem pracy w określonych porach dnia, a przez pozostałą jego część zapotrzebowania nie ma lub jest bardzo niskie.

Co więcej, art. 16 ust. 1, 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1155 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o czasie pracy kierowców, przewiduje, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach system przerywanego czasu pracy może zostać wprowadzony w stosunku do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym, a także w przypadku wykonywania niezarobkowego przewozu drogowego, tj. przewozu na potrzeby własne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907).

Przerwa w pracy

W przerywanym systemie czasu pracy może zostać ustalona tylko jedną przerwa w pracy w ciągu doby. Niedopuszczalne jest zatem organizowanie pracy w sposób zakładający więcej niż jedną przerwę.

Maksymalny czas trwania przerwy w pracy nie może przekraczać 5 godzin. Przerwa może być zatem krótsza niż 5 godzin, ale nie może być dłuższa. Jeżeli przekraczałaby 5 godzin, nastąpiłoby skrócenie 11-godzinnego odpoczynku dobowego, a tym samym naruszenie art. 133 § 1 k.p.

Również dla kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym przerwa maksymalnie może trwać 5 godzin. Jednakże w stosunku do kierowcy wykonującego przewozy regularne przerwa może zostać wydłużona maksymalnie do 6 godzin, pod warunkiem iż dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 7 godzin (art. 16 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców).

Przerwa nie jest wliczana do czasu pracy. Pracownik może nią swobodnie dysponować.

Za czas trwania przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju (art. 139 § 1 k.p.). Natomiast kierowcom zatrudnionym w transporcie drogowym za czas przerwy przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia za czas dyżuru, tj. wynagrodzenia wynikająca z osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia (art. 16 ust. 2 w zw. z art. 9 ust. 5 ustawy o czasie pracy kierowców).