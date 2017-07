Czy dopuszczalne jest planowanie pracy w nadgodzinach

Nadgodziny nie są rozumiane jako zmiana harmonogramu pracy pracownika,nadgodziny stanowią przedłużenie pracy ponad obowiązujący pracownika harmonogram pracy (rozkład czasu pracy). W rozumieniu art. 151 ust. 1 k.p. „§ 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2) szczególnych potrzeb pracodawcy.”

Co do zasady planowanie pracy w godzinach nadliczbowych jest niedopuszczalne. W tym miejscu należy zauważyć, że szczególne potrzeby pracodawcy zachodzą także, gdy dla realizowania normalnych zadań pracy jest konieczne ponadwymiarowe zatrudnienie pracownika. Ważne jest, że ponadwymiarowe zatrudnienie nie może dotyczyć w sposób stały konkretnej osoby. Często są bowiem sytuacje kiedy pracodawca dla realizacji swoich zadań stoi przed wyborem zlecania swoim pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych albo zatrudnienia nowych pracowników, co w konkretnych sytuacjach może być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe.

W związku z przedstawionym poglądem należy zauważyć, iż w szczególnych wypadkach np. choroby jednego z pracowników dopuszczalne jest sporadyczne planowanie pracy w nadgodzinach.