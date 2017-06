Czas pracy kobiet w ciąży – zmiany od 1 maja 2017 roku

Zgodnie z art.179 § 2. Kodeksu pracy „pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pozostałych pracach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 176 § 2 Kodeksu pracy jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy[…].” Oznacza to, ze pracownica w ciąży ma ustawowe prawo do żądania od pracodawcy zmiany wymiaru czasu pracy.

Jaki był obowiązujący czas pracy przed zmianami?

Zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami, kobiety w ciąży pracujące przy komputerze – ponieważ głównie w tym zakresie nastąpiły zmiany – nie mogły przebywać przy nim dłużej niż 4 godziny w ciągu dnia pracy. Jeżeli pracodawca nie miał możliwości powierzenia jej innych obowiązków niezwiązanych z pracą przy monitorze, pracowała ona właściwie przez pół etatu, pobierając normalne, pełnoetatowe wynagrodzenie. Stan ten był bardzo korzystny dla kobiet w ciąży, jednak nie pozwalał pracodawcy na efektywne rozplanowanie obowiązków pracownicy.

Co zmieniło rozporządzenie z 1 maja 2017?

Obecna regulacja odbiera kobietom ciężarnym przywilej skrócenia dnia pracy. W związku z nowymi przepisami, pracownica w ciąży może pracować przy komputerze w czasie nieprzekraczającym 8 godzin w ciągu doby, czas jednorazowej pracy nie może jednak przekraczać 50 minut, po których to musi nastąpić co najmniej 10 minutowa przerwa. Oznacza to, że faktyczny czas pracy przy komputerze może wynosić dla kobiety w ciąży maksymalnie 6 godzin i 40 minut, a nie – jak poprzednio – 4 godziny. Uległ on więc znacznemu wydłużeniu.

Kolejną zmianą jest przepis rozporządzenia, który określa czas pracy kobiet w ciąży wykonujących pracę w pozycji stojącej. Sam wymiar pracy, tj. 3 godziny w ciągu doby nie zmienił się, jednak ustawodawca wprowadził regulację określającą, że czas spędzony jednorazowo w pozycji stojącej nie może przekroczyć 15 minut, a po nim powinna nastąpić co najmniej 15 minutowa przerwa.

Kto skorzysta na zmianach?

Przede wszystkim – pracodawcy. Będą oni mogli rozplanować obowiązki pracownic w ciąży pracujących przy monitorach na cały dzień pracy, bez obowiązku skracania jej do połowy etatu. Jednak w uzasadnieniu projektu rozporządzenia można przeczytać, ze taki rozkład czasu pracy jest korzystniejszy również dla ciężarnych, szczególnie pod względem fizycznym i zdrowotnym. Pamiętać należy, że nie zmieniają się przepisy Kodeksu pracy, które określają, że w razie wykonywania prac szczególnie uciążliwych lub w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia pracodawca ma obowiązek przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersi.

