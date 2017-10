Infolinia pracownicza - nowe narzędzie zarządzania informacją kadrowo-płacową

W dużych i nowoczesnych firmach system zarządzania informacją kadrowo-płacową jest podstawą współpracy na linii pracodawca-pracownik. Wszystkie procesy związane z zatrudnieniem nowej osoby lub obsługi HR muszą być łatwo i szybko dostępne. Dlatego przedsiębiorcy często decydują się na outsourcing usług kadrowo-płacowych.

Nowość na rynku – infolinia pracownicza

Firmy specjalizujące się w HR proponują zazwyczaj zaimplementowanie portalu pracowniczego – rozwiązania IT, które umożliwia pracownikom szybki dostęp do informacji związanych z urlopami, zwolnieniami lekarskimi, delegacjami i innych danych personalnych. Czy jednak dostęp online jest tym samym, co komunikacja z działem HR?

- Możliwości technologiczne w dzisiejszych czasach pozwalają nam na przesyłanie informacji i komunikowanie się z pracownikami elektronicznie. Należy jednak pamiętać że, aby przyzwyczaić pracowników do korzystania z dostępnych narzędzi, niezbędna jest przystępność i użyteczność tych rozwiązań. . Firmy świadczące usługi outsourcingowe w obszarze HR powinny świadomie przechodzić transformację cyfrową – wspólnie z pracownikami. Pamiętając jednak, że w erze cyfryzacji i procesach obsługiwanych automatycznie muszą uczestniczyć ludzie – szczególnie na etapie ich wdrażania. W przypadku naszej firmy, z racji skali działalności i rozproszonej struktury, kontakt telefoniczny okazał się najlepszym rozwiązaniem. Dzięki uruchomieniu infolinii pracowniczej udało nam się zdobyć zaufanie i zbudować wiarygodność, o czym świadczy liczba kontaktów obsługiwanych przez nas na poziomie 100 000 tys. w skali roku – mówi Monika Wójcik z firmy Impel Business Solutions, która jako jedna z pierwszych spółek w kraju zdecydowała się na wprowadzenie nowego rozwiązania.

Infolinia a portal pracowniczy

Portal pracowniczy zapewnia dostęp do wcześniej wskazanych informacji, natomiast infolinia pozwala na poruszanie kwestii bardziej złożonych. Konsultanci mogą odpowiadać na pytania dotyczące sposobu naliczenia zasiłków i wypłaty, potwierdzić niezwłocznie wpłynięcie e-zwolnienia, wyjaśnić szczegółowo zagadnienia związane z urlopem macierzyńskim lub tacierzyńskim, ubezpieczeniem grupowym czy pomóc w wypełnieniu druku delegacji.

– Konsultanci obsługujący infolinię pracowniczą to specjaliści z zakresu kadr i płac oraz księgowości. Różnią się od pracowników operacyjnych tym, że ich głównym obowiązkiem jest udzielanie informacji. W przeciwieństwie do księgowej, czy koordynatora HR nie mają innych powinności służbowych – zauważa Monika Wójcik. – To sprawia, że są empatyczni i mają indywidualne podejście. Naprawdę zależy im na pozytywnym i jak najszybszym dostarczeniu informacji rozmówcy, a tym samym zakończeniu sukcesem każdego zgłoszenia. – zwraca uwagę ekspert.

Infolinia jest ponadto nośnikiem informacji o wdrażanych innowacjach w obsłudze – ważnych z punktu widzenia pracowników i bezpieczeństwa komunikacyjnego. - Przykładem mogą być paski wynagrodzeń, których forma przekazania pracownikowi uległa zmianie – z papierowej na elektroniczną. Pracowników nie trzeba było przekonywać, że informacja elektroniczna jest trwalsza i szybciej dostępna –oczekiwali jednak od nas dodatkowego wsparcia przy interpretacji danych wykazanych na dokumencie – wyjaśnia Monika Wójcik

Portal pracowniczy nie jest dostępny dla każdej grupy pracowników. Firmy, które mają największy problem z dotarciem z informacjami do pracowników, to duże przedsiębiorstwa produkcyjne zatrudniające często osoby bez dostępu do komputera lub obcokrajowców. W ich przypadku tylko bezpośredni kontakt z ekspertem jest w stanie zapewnić potrzebne wyjaśnienia i naprawdę pomóc pracownikowi. Infolinia zapewnia tyle czasu i uwagi, ile wymaga pozytywne rozwiązanie sprawy. I, co niezwykle istotne, może być realizowana jako samodzielna usługa - dodaje Monika Wójcik.

Oczami pracowników

Infolinia pracownicza to duży krok w usprawnieniu komunikacji z pracownikiem. - W zmieniającej się rzeczywistości i umacniającym się rynku pracownika namawiamy pracodawców do zwrócenia uwagi na przekazywane pracownikom informacje, ich merytorykę i rzetelność. Dzięki statystykom wiemy, że pracownicy wybierają naszą infolinię jako podstawowe źródło informacji, a analizując zgłoszenia na przestrzeni obsługiwanych miesięcy wysyłamy powiadomienia sms lub maile wyprzedzające możliwe zapytania. Dzięki takiemu podejściu zapewniamy pracownikowi i stały kompleksowy dostęp do informacji – mówi ekspert IBS.

Trzeba pamiętać także, że infolinia posługuje się wrażliwymi danymi osobowymi, dlatego musi posiadać skuteczne zabezpieczenia i odpowiednie systemy identyfikacji rozmówcy. – Profesjonalna infolinia pracownicza jest nie tylko narzędziem komunikacji, ale przede wszystkim źródłem wiedzy dla pracowników i pracodawcy a także sposobem na budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy wewnątrz i na zewnątrz firmy – podsumowuje ekspert IBS.