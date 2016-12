Prawne Aspekty Prawa Pracy - 17 i 18 stycznia 2017 r. w Warszawie

Drodzy Praktycy!

Jestem przekonana o tym, że spotykacie się Państwo na co dzień z przypadkami trudnymi do rozwiązania, dlatego też możliwość zainspirowania się przykładowymi rozwiązaniami, mogłaby okazać się bezcenna. W trakcie dwudniowego biznesowego mitingu zaproszę Państwa do wymiany doświadczeń, podczas której bez presji czasu i obowiązków służbowych będziecie Państwo mogli rozwiązać najbardziej kłopotliwe case studies w gronie wieloletnich ekspertów i znawców tematu!

Swoimi doświadczeniami podzielą się przedstawiciele firm takich jak: EDF, POCZTA POLSKA, IMPERIAL TOBACCO, DHL, KOPEX, PROVIDENT oraz KANCELARIA SPCG.

Nie może Państwa zabraknąć na tym spotkaniu !

Zachęcam już dziś do zgłoszenia uczestnictwa. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń !

Znajdź swoją drogę do sukcesu z BMS Polska !

Agenda do spotkania biznesowego: Praktyczne Aspekty Prawa Pracy