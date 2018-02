Niepożądane zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Oto postawy, których powinniśmy za wszelką cenę unikać, jeśli zależy nam na zdobyciu posady:

Brak przygotowania

Ubiegając się o pracę w określonej firmie, powinniśmy znać najważniejsze informacje na jej temat, tzn. wiedzieć, czym się zajmuje itd. Kandydat, który trafił na spotkanie przypadkiem i nie jest przekonany, czy dana oferta go interesuje, nie ma większych szans powodzenia. Podejmując ważne decyzje dotyczące życia zawodowego, nie warto kierować się impulsami. Znacznie lepsze efekty przynosi realizowanie przemyślanej strategii.

Nadmierna poufałość

Rozmowa kwalifikacyjna to spotkanie oficjalne, podczas którego należy respektować pewne zasady. Powinniśmy być np. mili i uprzejmi, ale nie możemy zachowywać się jowialnie. Próba bratania się z rekruterem to wykraczanie poza ogólnie przyjęte zasady. Takie zachowanie może świadczyć o braku profesjonalizmu z naszej strony.

Pyszałkowatość

Poprawianie rozmówcy, wchodzenie w słowo i ignorowanie reguł, które należy respektować w oficjalnych okolicznościach – to oznaki świadczące o tym, że jesteśmy roszczeniowi i zbyt pewni siebie. Przyjęcie takiej postawy może sprawić, że utracimy możliwość uczestnictwa w kolejnym etapie rekrutacji. Pokora to jedna z najważniejszych cech, jakie powinien posiadać pracownik.

Kreowanie wyidealizowanego wizerunku

Poważnym błędem jest również twierdzenie, że nie mamy żadnych wad. Nie istnieją ludzie idealni, dlatego nie warto ukrywać swoich mankamentów. Pracodawcy cenią osoby, które uczciwie mówią o swoich porażkach i trudnościach, ale wyciągają wnioski i starają się z nimi walczyć.

Niestosowne żarty

Poczucie humoru to niewątpliwie zaleta, o ile żartując, zachowujemy umiar i respektujemy granice dobrego smaku. Opowiadanie niedwuznacznych lub rasistowskich dowcipów albo obracanie wszystkiego w żart – to zachowania, które mogą położyć się cieniem na naszym wizerunku.

Nieumiejętność zapanowania nad stresem

Panowanie nad emocjami, czyli np. zdolność redukowania napięcia to jedna z kluczowych kompetencji miękkich, szczególnie w odniesieniu do zawodów, takich jak ochroniarz, opiekun dziecięcy czy policjant. Opanowanie jest potrzebne niemal w każdej profesji, ponieważ w stresie możemy popełniać błędy, co obniża naszą efektywność.

Brak zaangażowania

Ziewanie, korzystanie z telefonu komórkowego czy rozglądanie się po pomieszczeniu – to przykłady zachowań świadczących o tym, że nie interesuje nas uczestnictwo w rozmowie. Takie postępowanie jest także przejawem lekceważenia.

Odnoszenie sukcesów jest niemożliwe, jeśli nie pracujemy nad sobą i nie walczymy ze swoimi wadami. Warto wkładać wysiłek we własny rozwój, ponieważ tylko dzięki takiej postawie praca może sprawiać nam przyjemność i dawać ogrom satysfakcji.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl