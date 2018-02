10 zdań, których nie powinieneś wypowiadać podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Kilka nieopatrznie wypowiedzianych zdań może sprawić, że praca naszych marzeń pozostanie w sferze pragnień. Kandydat, któremu zależy otrzymaniu angażu, powinien unikać komunikatów i pytań w rodzaju:

„Poprzedni pracodawca był niekompetentny.”

Chcąc otrzymać nową posadę, warto unikać wygłaszania niepochlebnych opinii na temat wcześniejszych pracodawców. Krytykowanie ich świadczy o naszej nielojalności i może sprawić, że utracimy szansę zatrudnienia w danej firmie.

„Nie ma dla mnie znaczenia, w której firmie podejmę pracę.”

Poważnym błędem jest również brak zainteresowania pracą dla konkretnego pracodawcy. Przyjęcie takiej postawy może świadczyć o tym, że nie mamy motywacji do pracy. To z kolei wpłynie na nasz stosunek do obowiązków i zaangażowanie.

„Jestem nieudacznikiem.”

Rozmowa z potencjalnym pracodawcą lub pracownikiem działu HR nie jest spotkaniem z psychoterapeutą. Nie powinniśmy użalać się nad sobą podczas spotkania, ponieważ takie zachowanie świadczy o braku profesjonalizmu.

„Chciałbym/chciałabym zarabiać X zł na rękę.”

Nasz wizerunek może ucierpieć także wtedy, gdy zaczniemy wplatać w swoje wypowiedzi potoczne wyrażenia. Mówiąc o wynagrodzeniu, podawajmy kwoty brutto. Starajmy się nie mówić o tym, ile chcielibyśmy zarabiać „na rękę”.

„Chciałbym zarabiać X zł, bo niebawem biorę ślub.”

Przekonując rekrutera o tym, że warto nas zatrudnić, przytaczajmy argumenty dotyczące naszych umiejętności i kwalifikacji. Nie powołujmy się na trudną sytuację osobistą, rodzinną itd.

„Czy przechodzę do kolejnego etapu?”

Informacje o wynikach rekrutacji otrzymujemy po zakończeniu konkretnego etapu. Zadawanie pytań dotyczących wyniku jest niewłaściwe i może zostać odebrane jako faux pas.

„W latach 2012-2017 pracowałem w firmie XYZ. Zakres moich obowiązków to…”

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rozwijamy treści zamieszczone w CV. Powielanie tych informacji jest pozbawione sensu.

„Moim zdaniem ta informacja nie ma znaczenia.”

Nie powinniśmy poddawać w wątpliwość pytań zadawanych przez rekrutera. Nie musimy odnosić się do kwestii, takich jak np. stan cywilny, ale kwestionowanie sposobu prowadzenia rozmowy może pozbawić nas szans na angaż.

„W firmie, w której aktualnie pracuję, obowiązują procedury…”

Dużym błędem jest także zdradzanie poufnych informacji do których mamy lub mieliśmy dostęp w aktualnym bądź poprzednim miejscu zatrudnienia. Ujawniając je, powinniśmy liczyć się z konsekwencjami, takimi jak np. kary umowne.

„Nie mam żadnych pytań.”

Kiedy rozmowa rekrutacyjna dobiega końca, osoba, która ją prowadzi, zachęca nas do zadawania pytań. Brak jakichkolwiek wątpliwości może świadczyć np. o tym, że nie zaangażowaliśmy się w spotkanie i nie zależy nam na jego pomyślnym wyniku.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl