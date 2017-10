Kadry > HRM > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Rekrutacja > Jak przygotować się rozmowy rekrutacyjnej w formie wideo

Jak przygotować się rozmowy rekrutacyjnej w formie wideo

Rozmowa kwalifikacyjna w formie wideo coraz bardziej zyskuje na popularności. Ważne jest, aby odpowiednio się do niej przygotować. Oto 7 kroków, jak to zrobić, by zwiększyć swoje szanse na zdobycie pracy.