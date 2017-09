Jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną?

Czy pamiętasz ten charakterystyczny stres, który towarzyszył Ci przed wejściem do gabinetu, w którym właśnie miała odbyć się rozmowa? Czy przed wyjściem z domu zastanawiałeś się czy na pewno właściwie wyglądasz? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś! - Poniżej znajdziesz kilka niezbędnych wskazówek, dzięki którym poczujesz się pewniej.

Pierwsze wrażenie jest najważniejsze

Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, dlatego oprócz punktualności oraz uśmiechu na twarzy, warto zadbać też o nienaganny strój. Należy pamiętać, że każda firma ma swój określony Dress Code, dlatego, tak ważne jest zapoznanie się ze specyfiką firmy przed pójściem na przedmiotową rozmowę. Koniecznym jest, aby strój był wygodny i nie odbierał nam swobody, ponieważ osoba przeprowadzająca rekrutację może odebrać to jako brak pewności siebie.

Wygodny strój-czyli jaki?

Nie, nie będą to dresy, leginsy ani t-shirt z napisem ,,love’’. Strój, który włożymy na rozmowę kwalifikacyjną, ma być elegancki, zadbany i w stonowanych kolorach. Nie oznacza to jednak, że mamy ubrać się jak na rozpoczęcie roku szkolnego. Ważne, aby nasze ubrania pokazywały nasz profesjonalizm, a przede wszystkim to, że mamy szacunek do przyszłego pracodawcy.

Jaki jest właściwy strój dla kobiety?

Kobieta idąc na rozmowę kwalifikacyjną powinna wybrać pomiędzy sukienką, spódnicą lub eleganckimi spodniami. Zarówno spódnicę jak i spodnie, dobrze jest połączyć z koszulą lub elegancką bluzką. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że istotne znaczenie ma, by nie założyć zbyt krótkiej spódnicy czy też sukienki (optymalne długość to ta do kolana). Ważne, by bluzka, którą wybierzemy nie miała zbyt głębokiego dekoltu. Takie bluzki zostawmy w szafie na inne, mniej formalne wyjścia.

Na rozmowie kwalifikacyjnej dobrze sprawdzi się również elegancka marynarka i buty na obcasie. Tak dobrany strój sprawi, że będziemy wyglądać profesjonalnie i kobieco. Ważnym elementem, tworzącym nasz strój jest również fryzura. W tym wypadku sprawdzą się najlepiej spięte lub związane włosy.

Jaki jest właściwy strój dla mężczyzny?

Mężczyzna idąc na rozmowę kwalifikacyjną powinien wybrać dopasowany garnitur, połączony z elegancką koszulą i eleganckimi butami. Taki zestaw sprawdzi się praktycznie zawsze.

Jeżeli firma do której aplikujesz, ma luźną atmosferę, a strój ma odzwierciedlać twoją osobowość, możesz zrezygnować z garnituru, na rzecz schludnych spodni i koszuli lub bluzki. Pamiętaj jednak, że twój strój nie może przyciągać zbyt dużej uwagi, bo najważniejszy jesteś ty i twoje umiejętności.

Na rozmowę kwalifikacyjną, nigdy nie zakładaj krótkich spodenek, świadczy to od braku szacunku i jest nieestetyczne.

Mniej znaczy więcej

W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej, na pewno sprawdzi się zasada, która mówi, że mniej znaczy więcej. Panie, powinny więc zrezygnować z ekstrawaganckich paznokci, ciężkich kolczyków, a przede wszystkim zbyt dużej ilości makijażu, co może wyglądać nieestetycznie. Panowie, zaś nie powinni przesadzić z ilością żelu na włosach. Pamiętajmy też, aby nie użyć zbyt dużej ilości perfum - jedno psiknięcie na pewno wystarczy.

Podsumowując, odpowiedni strój jest nieodłączną częścią udanej rozmowy kwalifikacyjnej. Stosując się do powyższych zasad na pewno nie popełnisz więcej faux pas i wejdziesz na rozmowę kwalifikacyjną z podniesiona głową.

Powodzenia!