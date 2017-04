Jakie pytania zadać pracodawcy podczas rozmowy rekrutacyjnej

Jest takie powiedzenie "nie narzekaj na szefa swego, możesz mieć gorszego”. Zapewne, zna je wiele osób, które pospiesznie zmieniły pracę. Aby nie żałować przejścia do innej firmy, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, należy zadać rekruterowi co najmniej 19 pytań.

Wielu kandydatów do pracy, po wyjściu z rozmowy kwalifikacyjnej, czuje niedosyt. Najczęściej wynika on z faktu, że rekruter zadał im mnóstwo istotnych pytań, a oni sami nie zapytali prawie o nic – mówi Joanna Żukowska, ekspert serwisu z ofertami pracy MonsterPolska.pl. W efekcie kandydat wychodzi z poczuciem niepewności, czy miejsce, do którego aplikuje, jest tym, w którym chciałby pracować. Dlatego warto spytać rekrutera dokładnie o to, na czym najbardziej nam zależy w codziennej pracy – podpowiada ekspert.

O co należy zapytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, aby wiedzieć na czym stoimy?

Stanowisko

Na początku rozmowy kwalifikacyjnej warto dowiedzieć się, z czym wiąże się zatrudnienie na danym stanowisku. Najlepiej zapytać:

Czy praca na tym stanowisku wiąże się z dużą ilością nadgodzin i np. dyżurami w weekendy? – może okazać się, że pracodawca nie będzie ukrywać, że praca wymaga znacznie większej dyspozycyjności niż 8-godzin dziennie.

Czy praca wymaga podróży? – powinien zapytać o to zwłaszcza kandydat, który np. ma małe dziecko i wyjazdy są komplikacją dla całej rodziny. Tę kwestię powinien poruszyć także pracownik, który nie lubi opuszczać biura i pracować w rozjazdach.

Czy praca wymaga wystąpień publicznych np. podczas prezentacji? – jeśli kandydat jest nieśmiały a wystąpienia go paraliżują, lepiej o to zapytać.

Czy możliwe są elastyczne godziny pracy? – jeśli kandydat chciałby mieć możliwość rozpoczynania pracy między 8 a 10, powinien zapytać, czy firma daje taką możliwość.

Czy możliwa jest praca zdalna? – firmy wprowadzają często opcję np. jednego dnia pracy z domu. Warto więc znać stanowisko pracodawcy w tej kwestii.

Zespół

Jeśli stanowisko wiąże się z pracą zespołową, warto zapytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej także o ludzi, z którymi będziemy pracować.

Czy zespół siedzi w jednym pokoju, a może w open space? – są osoby, które po latach pracy w pokojach, mają kłopoty z przestawieniem się do pracy na otwartych przestrzeniach i odwrotnie.